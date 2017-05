Plzeň může, Slavia musí. Boj o titul jde do posledního dějství

„Můžeme ji označit za úspěšnou. Hráli jsme play-off Champions League, základní skupinu Evropské ligy, a už teď je jasné, že o Ligu mistrů budeme hrát i v té následující,“ namaloval ročník narůžovo generální manažer klubu Adolf Šádek. Jenže i on dobře ví, že mít a nemít titul, to je sakra velký rozdíl. A šance, že na něj Plzeň dosáhne, se smrskla.

Stačí se podívat, jak situaci před závěrečným ligovým kolem vidí bookmakeři. Že první skončí Slavia? Na to se, upřímně řečeno, ani nevyplatí sázet: kurz 1,07 neslibuje vidinu závratného výdělku. Pokud ještě věříte, že nablýskaný pohár bude po roce znovu patřit Plzni, možná vás naláká, že v případě úspěchu se vám vklad znásobí sedmkrát.

Obhájce ztrácí na první místo dva body a hostí Jihlavu. Potřebuje ji porazit a doufat, že Slavia ve vyhnanství na Strahově ztratí s Brnem. Nezní to moc reálně, viďte? Od rozdělení Československa se ještě nestalo, že by tým, který byl před posledním kolem na prvním místě, nakonec neslavil. Ale dramatické závěry už liga zažila několikrát, i favorité občas selhali.

Pamatujete, jak před patnácti lety poprvé v historii dokráčel za titulem Liberec? V závěru začal ztrácet a v posledním kole nečekaně prohrál v Ďolíčku s Bohemians. Druhému Žižkovu stačil bod, jenže pět minut před koncem ho srazil z trůnu gól slávisty Kuky. Mimochodem – také tehdy se hrálo na Strahově.

Na oprýskaném stadionu s atletickou dráhou dnes v 17 hodin odstartuje slávistický pokus o první titul od roku 2009. Je beznadějně vyprodáno, slávisté

si na kopci nad Prahou, kam je vyhnaly nasmlouvané koncerty v Edenu, chtějí užít velkolepé oslavy. Málokdo čeká, že by mohli škobrtnout. Dovedete si představit, co by se dělo, kdyby jim první místo nakonec vyklouzlo?

Nadšení fanoušků by se rychle mohlo přeměnit ve zlost, hráči by těžko měli náladu užít si připravený večírek ve Žlutých lázních, kde se předtím zápas bude promítat na velkoplošné obrazovce.

Na Strahově by se plakalo a nadávalo, vlna radosti by se rychle přelila do Plzně.

Ne, na to teď slávisté nechtějí ani pomyslet. Věří, že když už museli na poslední chvíli stopnout euforii v minulém kole v Mladé Boleslavi, teď poteče šampaňské proudem. „Byli bychom hloupí, kdybychom to nedotáhli,“ uznal i kapitán Jiří Bílek.

Ročník vrcholí zajímavě, do poslední chvíle má poutavou zápletku. Ale souběžně už se řeší příští sezona, která by měla českému šampionovi zajistit přímou účast v Lize mistrů. Chystají se trenérské Hvězdné války: Slavia se Šilhavým bude čelit Plzni, kam se vrací Pavel Vrba, a Spartě, kterou má vrátit do hry Ital Stramaccioni.

V předstihu začaly přestupové šachy. Plzeň dotahuje příchody útočníka Řezníčka a záložníka Živuliče, Sparta loví zlínského Vukadinoviče a Slavia jí vyfoukla jeho spoluhráče Jugase. I proto v humbuku kolem týmů ze špice zanikají další události. Ještě se hraje o poslední pohárové místo, které mohou Mladé Boleslavi vyrvat Teplice. Kariéru končí bývalý reprezentant Štěpán Vachoušek, možná se rozloučí i Milan Baroš.

Téma dne ale zní jinak: udrží lídr před cílovou páskou nervy?