Posily Zlína: srbský stoper Gajič, na hrot francouzská věž Beaguel

S Gajičem se čtvrtý celek ePojištění. cz ligy dohodl na kontraktu na dvě a půl sezony, příchod Beaguela hodlá dotáhnout v nejbližších dnech.

Gajič se zapojí do přípravy dnes, trenér Bohumil Páník s ním počítá doprostřed obrany po bok Jakuba Jugase.

„Hledali jsme leváka a naskytla se příležitost,“ zmínil Páník, že klub sháněl zadáka, který má stejně jako Hájek silnější levou nohu.

Šestadvacetiletý obránce, jemuž vypršela smlouva v Bohemians 1905, splňoval i další zlínské požadavky. „Podobně jako Hájek má konstruktivní rozehrávku, s českou ligou má zkušenosti, umí jazyk. Z nabízených hráčů se nám líbil nejvíce,“ podotkl manažer Zlína Zdeněk Grygera.

Reference na Gajiče si vzal také od jeho krajana Vukadina Vukadinoviče. Jednání byla rychlá a přímá. „Když jsme si volali, projevil velký zájem. Zlín bere jako výzvu,“ připomněl Grygera, že Gajiče čeká na Moravě boj o evropské poháry.

Bývalý kapitán FK Borča nabízí nezanedbatelný bonus – jako volný hráč přichází zadarmo. Za Hájka přitom Zlín zinkasuje od Plzně i s případnými bonusy více než deset milionů korun. Klub tak může zainvestovat do posílení kádru.

„Když to srovnám s loňskou nováčkovskou sezonou, tak je to diametrální rozdíl. Je jednodušší sem někoho dostat. Doporučení jsou pozitivní, kluci si to řeknou v lize. Ví, co by je tady čekalo, jakým stylem hrajeme,“ líčí Grygera.

Dohodnutý je na příchodu brankáře slovenské reprezentační jedenadvacítky Matúše Hrušky, který se ve Zlíně připravuje od pátku. Doladit už jen musí formality s Myjavou, která po podzimu odhlásila svůj tým z nejvyšší soutěže.

Ve Zlíně teď aktuálně pracují na posílení ofenzivy. V Dukle si vyhlédla Beaguela, s nímž Pražané přestali počítat. Fastavu by se ale fyzicky výborně disponovaný Francouz náramně hodil.

„Je typově podobný jako Harba,“ podotkl Grygera.

Oba pojí také podobný fotbalový příběh. Harba i Beaguel v tuzemské lize v Jihlavě, respektive v Dukle zazářili, pak ale uvadali. Harbův talent oprášili až ve Zlíně, kde si vystřílel finančně lukrativní angažmá v Koreji.

„Chceme to zkusit i s Beaguelem,“ naznačil Grygera.

Zlín dokázal za rok a půl mezi elitou vzkřísit několik odepsaných hráčů – Koreše, Diopa či Vukadinoviče. Zpět láká i svého bývalého kapitána Železníka.