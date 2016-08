Čech bude mít nové spoluhráče. Do Arsenalu míří Mustafi a Lucas

Fotbal

Zvětšit fotografii Německý reprezentant Shkodran Mustafi by měl zpevnit obranu Arsenalu. | foto: AP

dnes 12:17

Jedna posila do obrany, jedna do útoku. Spoluhráči brankáře Petra Čecha v Arsenalu by se brzy měli stát německý obránce Shkodran Mustafi a španělský útočník Lucas. Druhý tým minulého ročníku anglické ligy dokončuje poslední detaily jejich příchodu, dohromady za oba zaplatí asi 52 milionů liber (zhruba 1,64 miliardy korun).

Čtyřiadvacetiletý mistr světa z roku 2014 Mustafi hrál za Everton, Sampdorii Janov a poslední dva roky za Valencii. O tři roky starší Lucas působil ve Vallecanu, Lvově, Dynamu Kyjev a PAOK Soluň. V minulé sezoně nastřílel v barvách La Coruni 17 gólů. Pokud oba příchody dotáhne, utratí Arsenal v letním přestupovém období téměř 100 milionů liber. „Kanonýry“ už dříve posílili Švýcar Granit Xhaka, Japonec Takuma Asano, Nigerijec Kelechi Nwakali a anglický reprezentant do 21 let Rob Holding. Fanoušci přitom trenérovi Arsénu Wengerovi vyčítají liknavost při nákupu posil.