Poslední rozloučení s Rudolfem Baťou, dorazili Křetínský či Bříza

Baťa zemřel ve čtvrtek 10. srpna ve věku 89 let, poslední rozloučení se uskutečnilo při mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.

Baťa pocházel ze Zlína, hrával hokej a stal se rozhodčím. Byl na šesti mistrovství světa a dvou na olympijských hrách (Sapporo 1972 a Innsbruck 1976). Proslul i jako sudí série století mezi Kanadou a Sovětským svazem v roce 1972.

V padesáti jako hokejový sudí musel skončit a přeběhl k fotbalu. Dostal nabídku na pozici generálního sekretáře fotbalového svazu. V roce 1980 byl u bronzových medailí z mistrovství Evropy, o šestnáct let zažil stříbrné Euro v Anglii. Po něm přešel do Sparty, kde pracoval až do letošního května.