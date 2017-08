Emoce v Ústí. Omlouváme se, vzkázal sokolovský trenér Horváth

Řešilo se nefér gesto hostů v nastaveném čase. Když jejich hráč ležel ve vápně, ústecký gólman Kotěra zahodil balon do autu. Jenže Sokolov ho nevrátil a zkoušel poslední zoufalý útok, aby dorovnal.

„Emoce k fotbalu patří. Od někoho zaznělo: Nevracejte jim to!, což nás rozčílilo. Fair play by se mělo ctít i při špatném výsledku, bohužel se to nestalo, mrzí mě to,“ čertil se ústecký kouč Jiří Skála.

Jeho bývalý spoluhráč Pavel Horváth, nyní trenér Sokolova, soupeři vzkázal: „Domácím se omlouváme. Asi by nás netěšilo takhle vyrovnat. Šancí jsme na to měli v zápase dost, byli jsme lepší. Emoce v závěru byly zbytečné, když měli domácí tři body.“ Strkanice u středového kruhu vyústila už po odpískání zápasu ve tři žluté karty.

Ústí brzy vedlo po Pilíkově stříleném centru, parádní trefa! Ani ne 60 vteřin na hřišti stačilo Havlovi k vyrovnání, běžela 70. minuta, v 84 .však rozhodl Jindráček. „Šťastné vítězství, ty jsme loni nesbírali. A závěr si aspoň naši diváci konečně užili, nenudili se,“ pousmál se Skála. Přišlo jich 1 212.