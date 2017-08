Máme svůj styl. A Larnace ho budeme chtít vnutit, burcuje plzeňský Bakoš

Co v tuhle chvíli víte o soupeři?

Je to silný tým, se kterým má český fotbal zkušenost z minulé sezony, kdy ho vyřadil Liberec. Trenér nám ukázal jeho sílu, je to technický mančaft, mají v sestavě pár velmi zajímavých hráčů. Těšíme se a snad jsme dobře připraveni.

Larnaka má v kádru hodně Španělů, kteří si chtějí hrát s míčem. Jste připraveni, že nemusíte v poli dominovat?

My máme svůj styl, kterým se prezentujeme delší dobu. A budeme ho chtít soupeři vnutit i teď. Máme nějaké myšlenky, jak být úspěšní. Uvidíme, jestli se to povede.

Vy jste v Liberci působil, zjišťoval jste u bývalých spoluhráčů informace o Larnace?

S libereckými kluky jsem se o Larnace bavil. Potvrdili to, co už víme, že je to velmi kvalitní tým, že se musíme poctivě připravit. Bude to těžký dvojzápas.

Jak bude týmu chybět distancovaný Michael Krmenčík?

Miša měl velkou formu, střelecky se mu dařilo. Pro mančaft to není příjemné, když takového útočníka ztratí. Ale máme hráče, kteří by ho mohli nahradit. Zkusíme na něho na nějaký čas zapomenout.

Berete to i jako osobní výzvu? Přece jsem jste toho dosud tolik nenahrál.

Já jsem připravený mužstvu pomoci, poctivě jsem se připravoval, abych využil šanci, až přijde. A jestli budu hrát, uvidíme večer. To je na trenérovi.

Může to být pro útočníka nepříjemné, když jste nasbíral málo minut a teď vás čeká takhle důležitý zápas?

Na to člověk nesmí myslet, připravuje se delší dobu. Může to být psychicky zavazující, ale zase se může chytit a právě takový zápas může pomoct.

Od koho z týmu soupeře hrozí největší nebezpečí?

Mě hlavně zaujal hrotový útočník. Byl hodně nepříjemný, dostával se do šancí, často zakončoval. I stopeři jsou celkem šikovní.