Bakoš: Chceme hrát o nejvyšší příčky. Posily soupeřů na tom nic nezmění

S ní byl slovenský forvard u tří titulů, ale pak se stal přebytečným a přestoupil do Liberce, ale v létě 2016 se vrátil do Plzně, kde se teď znovu chystal na sezonu pod Vrbou. „Trenér se vyvíjel, stejně jako my. Ale ty základní prvky jsou podobné, moc se nezměnil. Má svoje metody,“ pokračoval Bakoš.

„Ti, kteří ho neznali, si chvilku zvykali. My ostatní jsme brblali, ale respektujeme ho. Věřím, že jsme dobře připravení. Na nás starší byl přísnější. Ani nevím, jestli schválně nebo to tak musí být,“ dodal dobře naladěný Bakoš.

Vrátil se trenér Vrba i záložník Daniel Kolář, ale zase už u týmu nebude Pavel Horváth. Je to pro vás změna?

Ta nastala, když Horvi končil jako hráč. To byl markantní rozdíl. Teď už v kabině delší dobu není, i když jeho fórky tam zaznívají pořád.

Fakta Jízdní řád Plzně Úterý 25. července

19.30 FCS Bukurešť - Plzeň

(úvodní zápas předkola Ligy mistrů) Sobota 29. července

17.00 Plzeň - Dukla

(1. kolo české první ligy) Středa 2. srpna

20.15 Viktoria Plzeň - FCS Bukurešť

(odveta 3. předkola Ligy mistrů) Pátek 4. srpna

12.00 Nyon (Švýcarsko)

Los 4. předkola evropských pohárů Neděle 6. srpna

16.00 Jablonec - Plzeň

(2. kolo české první ligy) Sobota 12. srpna

16.00 Plzeň - Olomouc

(3. kolo české první ligy)

Vy osobně cítíte, že je teď na vašem postu větší konkurence?

Já myslím, že je dokonce menší, než když jsem odcházel do Liberce. Tehdy nás tady bylo pět útočníku, teď jsme jen tři. Takže početně to vychází lépe.

A co se týče kvality?

Viktorka je mančaft, který chce hrát ofenzivně, tak musíme mít dostatek kvalitních útočníků. Konkurence je dobrá a myslím, že i zdravá. Teď je na trenérovi, aby vytáhl z klobouku toho pravého, který začne. A ti další budou čekat jako vlci na svoji šanci.

Prvním soupeřem ve 3. předkole Ligy mistrů bude FCSB Bukurešť. Co vám běželo hlavou, když ji vytáhli z osudí?

Já jsem minulý rok nechtěl Razgrad a pak jsme ho dostali, takže teď jsem neměl žádné přání. Ono si z těch mužstev ani moc vybírat nešlo. Teprve v momentě, kdy jsme Bukurešť dostali, jsem se začal zajímat, co je to za mančaft. A jak by se přes ně dalo přejít.

Krátce po poháru startuje i liga, která letos slibuje zajímavou podívanou. Bavíte se o mohutném posilování Sparty a Slavie? Řešíte to?

Byli bychom špatní fotbalisté, kdybychom nesledovali, kdo přichází do české ligy. V kabině jsme na tohle téma pár slov prohodili. Bude to i pro nás zajímavé hrát proti silné Spartě, Slavii nebo Boleslavi.

Bude o to větší motivace i pro vás ostatní, měřit se s takovými hvězdami, které jsou asi i lépe zaplacené?

My máme o motivaci postaráno, chceme hrát na prvních příčkách ligy. Bez ohledu na to, jaké Sparta nebo Slavia nakupují hráče. Chceme vyhrát co nejvíc zápasů. Naši motivaci žádný drahý hráč nezvýší.