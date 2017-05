Krmenčík: Když se zdá zápas ztracený, asi nám přepne v hlavách

Získali bod v zápase, ve kterém jim hrozil debakl. Plzeň však v dostizích za ligovým titulem ztratila další dva body.

Ještě věříte, že se vám povede titul obhájit?

My jsme ve Viktorce Plzeň, ta chce vždycky bojovat o první místo. My zbraně neskládáme, jedeme dál.

Doma jste si ale nechali dát zbytečně tři góly a pak jste na poslední chvíli doháněli manko. Mrzí vás to hodně?

Hodně, dostat doma tři góly je moc. Na druhou stranu to, že jsme vyrovnali, ukazuje na charakter mančaftu.

Vy jste dva góly dal, ale velkou šanci jste měl už za stavu 0:1. Kdybyste ji proměnil, asi by se zápas vyvíjel jinak. Souhlasíte?

Trošku mi to připomnělo tu šanci na Spartě, kde jsem šel taky sám na bránu. Teď jsem to vzal ale jinak. Říkal jsem si, že ještě nějaké šance přijdou a ony byly hned dvě.

VIDEO: Zdeněk Bečka po zápase Plzeň - Mladá Boleslav Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před měsícem jste tady s Teplicemi vyrovnávali tlakem v závěru na 2:2, teď dokonce na 3:3. Čím to, že takhle dokážete vyvinout enormní tlak, který si předtím nevytvoříte?

To by mě taky zajímalo. Na to nedokážu odpovědět. Když se to zdá ztracené, asi nám přepne v hlavách. Nevím, kde je chyba. Hodně mě štve, že jsme zápas nedotáhli do vítězného konce. Proto jsem před chvílí mluvil sprostě do televize, za to bych se chtěl omluvit. Vím, že na to koukají i malé děti, to si nemůžu dovolit.

Byla pro vás osobně alespoň úleva, že jste se téměř po měsíci zapsal mezi střelce?

Určitě, zvlášť po té nevydařené Spartě. Kdybych tam dal gól, zápas by vypadal jinak.

Na jaře se týmu příliš nedaří, nejsou ty výkony varující i směrem k nové sezoně?

Není to ideální, ale pořád jsme druzí a nic není ztraceno.

Nejste trošku nervózní z toho, že pak přijde trenér Pavel Vrba a bude si vybírat nový mančaft?

Jako profesionál na to, co přijde, nemůžete myslet. Teď máme ještě zápas v Brně a pak s Jihlavou, na to koukáme. Teprve pak přijde trenér Vrba a začneme to řešit. Teď se nám to v hlavách nehoní. Spíš musíme doufat, že Slavia někde ztratí, abychom měli šanci na titul.

Kdybyste si měl tipnout, kde může Slavia ztratit?

Se všemi třemi soupeři.