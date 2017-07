Složitá situace, prohlásil plzeňský kouč Vrba. A nemyslel jen vysokou prohru

Trenére, první přátelák na rakouském soustředění a hned taková prohra...

Hlavně zasloužená prohra. Fürth byl lepší, přímočařejší, důraznější, využil chyb, které jsme udělali při kombinacích. Zaslouženě vyhrál pět jedna. Těžko to můžu komentovat jinak.

Kdy jste poznal, že je všechno špatně? Než dal německý soupeř první gól?

Na začátku utkání byli lepší oni, pak jsme měli dobrou pasáž my. Bohužel přišly dvě standardní situace a jedna zbytečná ztráta uprostřed hřiště, dostali jsme tři góly a bylo. Hlavní příčinou byl náš nedůraz v osobních soubojích a špatná přechodová fáze. Snažili jsme se dělat vysoký presing, který se nám nedařil, oni z toho vyjížděli a trestali nás. Jen se budu opakovat, Fürth byl lepší a vyhrál zaslouženě.

Ale Plzeň měla vůbec špatný den, viďte?

Ano, zranilo se nám pět hráčů a ještě jsme prohráli pět jedna, to je vážně den blbec.

Kovařík a Matějů se lehce zranili při dopoledním tréninku, Hubník při rozcvičce, Limberský při zápase a Řezník střídal kvůli naraženým žebrům. To nejsou ledasjací hráči.

Pro nás je každý hráč důležitý, ale je pravda, že někteří z nich jsou lídři mužstva. Z tohoto pohledu je to pro nás komplikovanější. Uvidíme, jak dopadnou vyšetření a jak dlouho bude trvat léčba. Ale je to problém.

Máte obavy, jak dopadnou Hubník s Limberským se svalovým zraněním?

Může to být jen zatažený sval. Uvidíme. Oba absolvují vyšetření, zatím žádné zprávy nemám, takže nechci spekulovat. Ale u svalových zraněních musíme být opatrnější. Byl to vážně špatný den a tímhle to vyvrcholilo.

Zažil jste někdy něco podobného?

Aby se nám zranilo tolik hráčů a ještě jsme prohráli pět jedna, na to si nevzpomínám. Je to pro nás složitá situace. Uvidíme.

Jak to může ovlivnit další přípravu?

Asi budeme muset reagovat. Se silnějšími soupeři možná nebudeme hrát tak vysoko, nebudeme se snažit je přehrát kombinačně ve středu hřiště. Fürth nás důrazně atakoval a my to hráli hrozně komplikovaně. Na to jsme doplatili. Že prohrajete, to se může stát, herně se nám nedařilo a soupeř byl lepší. Musíme to respektovat, i když je to trošku špatně. Ale momentálně je pro nás daleko větším problémem zdravotní stav hráčů.