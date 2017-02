Plzeňský trenér Pivarník: Jen ti nejlepší pak dostanou šanci

„Stále jsme ve fázi přípravy. Výsledek je dobrý, jsem za takovou konfrontaci rád. Pravidelný účastník Ligy mistrů potvrdil svoje kvality. I z naší strany tam byly vidět dobré věci, odehráli jsme slušný zápas,“ říkal trenér Pivarník v rozhovoru pro klubový web.

Bezbranková remíza s kvalitním protivníkem by podle něho měla být pro hráče povzbuzením do další práce. „Dokázali jsme odehrát zápas vzadu s nulou, což je pozitivum. Když góly nedáte sami, je důležité ani neinkasovat,“ doplnil kouč plzeňského celku.

Od úvodního hvizdu nastoupil na postu podhrotového záložníka i rakouský fotbalista Andreas Ivanschitz. „Těžko se mi teď hodnotí. Andy měl nyní náročný desetidenní kondiční blok, je unavený jinak než zbytek mužstva. Ale už to zase bylo lepší,“ uvedl kouč na adresu největší zimní posily plzeňské Viktorie.

Teď už se svými svěřenci pracuje v přípravě na herní stránce. „Na dominanci ve hře, na hře do plné obrany,“ popisuje Pivarník a právě to si vyzkoušeli viktoriáni ve čtvrtečním zápase proti CSKA Moskva (0:0). „Soupeř hrál na pět obránců v lajně, což není jednoduché překonat. Těžko jsme se do jejich defenzivy dostávali. Pracujeme na tom, abychom to dokázali a vytvářeli si gólové příležitosti,“ doplňuje 50letý kouč.

Proti ruskému účastníkovi Ligy mistrů se to příliš nevedlo, a proto zápas skončil bezbrankovou remízou. Přesto už mnohé poodkryl. Možná i co se týče sestavy, i když podle kouče je na podobné úvahy ještě příliš brzy. „Máme téměř všechny posty zdvojené - 18 kvalitních hráčů a záleží na každém, jak bude v závěru přípravy vypadat. Ti nejlepší pak dostanou šanci,“ dodává trenér plzeňské Viktorie.

Další šanci ukázat se budou mít jeho svěřenci zítra, kdy nastoupí od 16 hodin v Alicante proti Daejeon Citizen FC, jihokorejskému šampionovi z roku 2014. V aktuální ligové tabulce mu patří sedmé místo.