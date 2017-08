Uspěje Plzeň proti Larnace bez Krmenčíka? Vrba: Jeho absence se neobávám

„Už to, že postoupila přes tři kola, ukazuje na jejich sílu. Já jsem se zaměřil na poslední zápasy s Minskem, který pravidelně hraje poháry a postupuje do skupiny. Oni si s nimi poradili a zaslouženě postoupili, je to dobrý mančaft,“ zahájil trenér Pavel Vrba tiskovou konferenci.

Úvodní zápas se hraje ve čtvrtek od 20.15 v Doosan Areně, odveta je o týden později.

Larnaka má v týmu hodně Španělů, kteří si rádi hrají s míčem. Budete toho chtít nějak využít? Zkusíte rychlý přechod do útoku?

My hlavně chceme doma uhrát takový výsledek, který by nám dal šanci do odvety. To je pro nás podstatné. Jakým způsobem budeme hrát, uvidíte ve čtvrtek.

On-line Duel budeme sledovat v podrobné on-line reportáži.

A s jakým výsledkem byste byl spokojený?

Na to se teď těžko odpovídá, to vám spíš řeknu po zápase, jestli jsem spokojený. Pohárová matematika je ale jasná, nedostat gól a nějaký vstřelit. To by pro nás bylo pozitivní.

Kvůli vyloučení s Bukureští nemůže hrát Krmenčík, nakolik vám bude chybět?

Je škoda, že nebude k dispozici, ale stalo se. Jeho absence se neobávám. Jsou tady další dva útočníci – Marek Bakoš a Jakub Řezníček. Oba jsou dostatečně zkušení, aby si s tím poradili.

Ligu proti Olomouci nedohrál stoper Hejda, jak to s ním vypadá?

Dva dny měl úlevy, starali se o něho fyzioterapeuti a maséři. Už ale trénuje s námi, bude k dispozici.

A co další marodi, Pilař a Kozáčik? Jsou schopni odehrát celý zápas?

To nevím, jestli můžu prozradit. Ale budu upřímný, oba jsou v situaci, že můžou nastoupit. Myslím, že některý z nich i od začátku. K dispozici je i Roman Hubník. Z tohoto pohledu jsme v lepší situaci než před odvetou s Bukureští.