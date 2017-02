Šádek: Ivanschitze provází výborná pověst, ale musí ji potvrdit

„Je těžké udržet standard, jak jsme si ho nastavili v minulých letech, ale snažíme se to dělat líp a líp. A že budeme hrát o třetí titul za sebou? Uvědomujeme si to a připravili jsme se zodpovědně,“ prohlásil generální manažer Adolf Šádek.

Ve všech čtyřech případech, kdy jste získali titul, jste vedli už po podzimu a pak jste před sebe nikoho nepustili. Bude to tak i letos?

Byli bychom rádi. Teď už záleží na hráčích a na trenérovi, ale také na štěstí. Těch faktorů se musí potkat víc. Je to sport a přibyl tady další silný klub... Zamíchat s tím může spousta věcí. A osobně by mi nevadilo, kdybychom byli chvíli druzí, ale vyhrát chceme. Takže snad na tom případném druhém místě nebudeme moc dlouho, abychom neznervózněli.

Berete za většího konkurenta v boji o titul druhou Slavii, nebo třetí Spartu?

Prvním těžkým soupeřem bude Příbram, se kterou hrajeme v sobotu. Budeme se připravovat postupně. Pokud se ptáte na tyhle dva konkurenty, tak je to Slavia, protože nás čeká dřív. Ale oba soupeři budou usilovat o to, abychom titul nezískali. Možná to vypadá, že Sparta už je smířená, ale tak to určitě není. A Slavia má také ambice. Máme respekt z obou pražských „S“.

Čím to je, že se vám daří dlouhodobě?

Máme dobré trenéry a hráče. Navíc jsme sportovně konkurenceschopní, takže se můžeme rozvíjet. Také se máme o co opřít, protože máme stabilního majitele.

A dál?

Máme přesně danou koncepci, které se snažíme držet. A neznervózňujeme, i když třeba nehrajeme jako dřív. Víme, že před šesti lety jsme měli jiné postavení, ale vyvíjí se i český fotbal a my se tomu přizpůsobujeme. Všichni taháme za správný konec provazu, nikdo nevybočuje. Ale je pravda, že udržet vysoko postavenou laťku je těžší a těžší.

Nejvýraznější zimní posilou je rakouský záložník Andreas Ivanschitz, který působil v německé nebo španělské lize. Může být pro Plzeň tak důležitý, jako býval Pavel Horváth?

Andreas to má nastavené malinko jinak než Pavel. Má za sebou výjimečné roky v zahraničí, ale musí to prokázat i v české lize. Je to profík, který může být rozdílovým hráčem jako Horváth. Ale jsou odlišní jak na hřišti, tak v osobnostní rovině, kterou bych snad vůbec neřešil.

Berete Ivanschitzův příchod jako důkaz, že Plzeň má v Evropě zvuk?

Andreas dostal velmi solidní nabídku a musel si ujasnit, jak chce pokračovat v kariéře. Někdo řekne, že si starý hráč chce ještě něco vydělat. Já říkám, že je to fotbalista. Ale má výborné PR, takže ten frajer ještě musí něco ukázat na hřišti. Nemá smysl teď dělat analýzu, jestli to pro Plzeň bude dobře, nebo ne, ale jeho přístup je vzorový. Ví, co od fotbalu a od života chce. Pokud uspěje, pak může začít chodit víc hráčů z Rakouska nebo třeba z Polska. Ale třeba tady budu sedět za šest týdnů a budu odpovídat na úplně jiné otázky.

Michal Ďuriš přestoupil do Orenburgu a nikdo místo něj nepřišel. Neuvažovali jste o posile do útoku?

Nechci mluvit za trenéra, ale já jsem rád, že teď na jeden post nemáme čtyři hráče. To pro ty kluky bylo nekomfortní. Takže diskusi o posile do útoku jsme nevedli.

A nepřipadal v úvahu návrat Daniela Koláře, který se v Gaziantepsporu nevešel na soupisku?

David Limberský se mnou na tohle téma vtipkoval, když to vyběhlo v médiích. Ale jeho letní odchod proběhl, jak měl. Danovi držím palce, aby se vrátil do sestavy, ale jeho návrat do Plzně nepřipadá v úvahu.