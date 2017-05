Nic nevzdáváme, burcuje plzeňský útočník Bakoš

Plzeň hostí Boleslav. A hraje o naději na obhajobu Fotbalisté Viktorie Plzeň nastoupí k utkání 28. ligového kola už v podvečer. Před vyprodanou Doosan Arenou budou od 18.15 hostit čtvrtý tým tabulky Mladou Boleslav. A jejich úkol je jasný, zkusit si napravit reputaci po minulém zápasu v Jablonci, kde jen remizovali a pustili před sebe na první příčku tabulky pražskou Slavii. „Chtěli bychom se kvalitním výkonem a vítězstvím fanouškům omluvit za ten výpadek. Napravit ten zpackaný poločas,“ uvedl plzeňský trenér Zdeněk Bečka. V podobném duchu hovořil i Václav Pilař. „Půjdeme do toho naplno, nic není ztraceno,“ slibuje rtuťovitý záložník, jenž se po vleklém zranění kolena pozvolna vrací do sestavy Viktorie. Nikola Jankovič z Jablonce (vpravo) stíhá plzeňského záložníka Václava Pilaře. Ano, obhájci titulu stále ještě zůstávají ve hře o mistrovský titul, i když situaci už nemají ve svých rukou. „Věřím tomu, že se bude bojovat až do konce. A my už si další ztrátu nemůžeme dovolit,“ apeluje Bečka. „Musíme čekat na zaváhání Slavie. Doufám, že ztratí už teď o víkendu,“ dodal kouč Viktorie, jenž po sezoně přepustí svoje místo Pavlu Vrbovi. Kdo by se ale nechtěl loučit titulem... Jenže i Boleslav má pořád ještě o co hrát, tři kola před koncem hájí čtvrtou příčku před dotírajícími Teplicemi. „Boleslav má dobrý mančaft, je ve hře o poháry. My ale musíme začít hlavně u sebe a podat kvalitní výkon,“ má jasno Pilař. „Oni tři zápasy v řadě vyhráli, je potřeba je zarazit,“ usmál se. Na podzim skončil vzájemný souboj těchto soupeřů bezbrankovou remízou. Ta by se tentokrát asi nezamlouvala ani jednomu z týmů. „V Plzni nás čeká těžké utkání před plnými tribunami diváků a v krásně bouřlivé atmosféře. Na taková utkání se všichni těšíme,“ prohlásil boleslavský kouč Martin Svědík a potvrdil, že přijedou na západ Čech s otevřenou taktikou. „Budeme se chtít předvést co nejlepším výkonem a vyhrát. Mužstvo nemá být z čeho nervózní. Kvůli těmto zápasům se hraje fotbal, bude to mít náboj a atmosféru. My tam nejedeme s tím, že bychom chtěli odevzdat body,“ dodal Svědík před cestou do Plzně.