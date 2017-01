Pořád to bude o kondici, říká o soustředění plzeňský trenér Pivarník

Jaká bude náplň prvního soustředění ve Španělsku?

Nechceme polevovat v náročnosti, i když proti Ústí bylo na hráčích patrné, že mají za sebou náročný týden. Pořád jde ještě o kondiční blok, potřebujeme i na soustředění hodně běhat a posilovat.

Čekají vás tady ale i tři zápasy se zahraničními soupeři...

To ano, ale půjdeme do nich z plné zátěže, hráči budou pořád ještě ve velké únavě.



Máte v týmu dva nováčky (bek Janža a stoper Hájek), jak se začleňují do mančaftu? Splňují vaše představy?

Musím říct, že jsem zatím spokojený. Oba vypadají v přípravě velmi dobře. Erik Janža je výborný, potvrzuje přesně to, co jsme vypozorovali. Je to výbušný typ hráče, silný na míči, dobrý do kombinace, nebojí se podpořit útok.

A co říkáte na Tomáše Hájka?

Jsem rád, že se nám ho podařilo přivést. Na postu stopera jsme byli poddimenzovaní. Navíc je to levák, ti jsou vždy cenní.

Hodláte před jarní částí zapracovat na změně herního stylu?

Spíš bychom chtěli navázat na to, co se dařilo v závěru podzimu. Budeme také pracovat na zlepšování jednotlivých atributů hry.