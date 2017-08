Náskok nic neznamená, liga se rozjíždí, říká plzeňský trenér Vrba

A jako „povinný“ bonus přidali minulý týden svěřenci trenéra Pavla Vrby postup do základní skupiny Evropské ligy. „Máme za sebou těžký srpen. Doufám, že se i na zbytek sezony připravíme, abychom to zvládli co nejlépe,“ vyprávěl po nedělním vítězství (3:0) nad ostravským Baníkem plzeňský kouč.

Hráčům dal dva dny volna, znovu na tréninku je uvidí až ve středu. Bez pětice reprezentantů, které čekají boje o mistrovství světa 2018 v Rusku. Trio Kopic, Krmenčík a Hořava se chystá s českým týmem, brankář Kozáčik a záložník Hrošovský zase se Slováky. Vrbovi schází i marodi Hubník, Čermák, Pilař a dlouhodobě zraněný Baránek.

Jak hodnotíte vstup do sezony?

Jako hodně náročný. Sehráli jsme devět soutěžních utkání. To, co někteří naši hráči zvládli za měsíc, jinde odehrají za celý podzim. Jsem rád, že jsme to zvládli a postoupili do skupiny Evropské ligy. A že v lize máme 15 bodů za pět kol.

Takže převládá spokojenost?

Ano jsme spokojení, i když jsme v koutku duše mysleli ještě na víc. Ale přiznejme si, že jsme v momentální situaci dosáhli asi maxima.

Ani naposledy proti Ostravě jste se ale nevyhnuli chybám v defenzivě. V tomhle ohledu vás čeká největší práce?

Mně spíš vadí, že to jsou nevynucené chyby. A hlavně se opakují. Jinak dobrý výkon si pak hráči pokazí takovou hloupostí. To jsou situace, které bychom měli zvládat lépe. Asi to je i o lepší koncentraci, ta musí být hned od první minuty.

Je pro vás náskok v čele tabulky zajímavý?

To vůbec nic neznamená, liga se teprve rozjíždí. Body se sčítají až po 30. kole, pak se můžeme bavit o tom, jestli jsme měli dobrý začátek, nebo ne. Stát se může ještě cokoliv. Soutěž jsme začali dobře. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.

Proč nebyl v nominaci na poslední zápas záložník Hrošovský?

Zatím odehrál všechny zápasy a věděli jsme, že je v nominaci slovenského nároďáku. Bylo tam riziko zranění, proto jsme ho vědomě šetřili. Chceme, aby zůstal v pořádku.