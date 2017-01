Plzeňský útočník Poznar: Vím, že produktivitu musím zlepšit

Nebylo dneska ale těch šancí na jeden gól až příliš?

Je fakt, že pár věcí jsem špatně vyřešil. Pro ten gól jsem si ale tvrdě šel a jsem rád, že nakonec přišel. Ale je pravda, že těch šancí je moc, moje produktivita musí být daleko lepší.

Je teď v zimě boj o místo v sestavě otevřenější?

Takhle se na to nedívám. Spíš se soustředím na to, abych dobře potrénoval a byl na jaro připravený.

V Plzni jste už od září, ale pevné místo v sestavě nemáte...

Přišel jsem do nejlepšího českého týmu, konkurence je tady mimořádná. Zpočátku jsem hrál, ale neměl jsem góly ani asistence. Tak dostali šanci jiní a chytili se. Hlavní je, že Viktorka vyhrává. A já to musím brát tak, že hráli lepší. Jenom konkurence vás posune dopředu.

Jak se vám jeví nové posily?

Já jsem hlavně rád, že přišel Tomáš Hájek. Známe se už dlouho ze Zlína. Mě skvělou rozehrávku levou nohou. A i Erik Janža se jeví velmi dobře, v tréninku poctivě maká.

Jak se Slovincem Janžou, který jako jediný v kabině není Čechoslovák, funguje komunikace?

On se rychle učí česky, v tom je taky šikovný. (úsměv) Hlavně když sedíme v sauně, tak se ho snažíme učit. Je hodně vnímavý.

Teď vás čeká první soustředění ve Španělsku. Těšíte se do tepla, na normální trávu?

Jasně. Vidíte to sami, tady hrajeme v mrazu na umělce, není to nic příjemného. Věřím, že ve Španělsku najdeme pravé pohodlí.