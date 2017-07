Šéf plzeňské obrany Hájek: Věřím, že si navzájem pomůžeme

„Možná je to dosud největší zápas v kariéře, ale takhle nad tím nepřemýšlím. Může to být můj první i poslední boj o Ligu mistrů a já si ho chci především užít,“ prohlásil včera před odletem do Rumunska 25letý Hájek, který přišel do Plzně v lednu jako kapitán Zlína.

Jste před prvním ostrým zápasem sezony nervózní?

Ne, já se moc těším. Stejně jako každý z nás. Panuje velké očekávání a já pevně doufám, že se vrátíme s takovým výsledkem, který nás naplní spokojeností a nadějí.

Jak se chystáte na souboje s Denisem Alibecem, hlavním útočným esem rumunského klubu?

Není to jen o nějakém Alibecovi. Všichni jejich hráči mají velkou kvalitu, stejně jako na naší straně. Musíme si dát pozor na všechny, mají velice silnou přechodovou fázi. My chceme hrát náš fotbal a hlavně zodpovědně odzadu.

On-line Duel budeme sledovat v podrobné on-line reportáži.

Kde jsou další velké zbraně vašeho soupeře?

Viděl jsem je před rokem, když hráli se Spartou, je to silný tým. Ale člověk se stejně musí soustředit především sám na sebe. Ten zápas rozhodneme hlavně my sami. Tím, jaký podáme výkon, jak se na něj budeme koncentrovat a zda pro úspěch uděláme maximum.

Je problém, že při skládání obrany musíte při absenci Hubníka s Hejdou hodně improvizovat?

Problém to pro někoho být může, ale ne pro nás. Jsou tady zkušení kluci a věřím, že si navzájem pomůžeme. Není to jen o nás čtyřech hráčích vzadu, ale i o gólmanovi, záloze, celém týmu...

FCSB, bývalá Steaua Bukurešť, už má za sebou dva ligové zápasy, má v tom výhodu?

To se uvidí až na hřišti. My jsme nachystaní. Příprava v létě sice není tak dlouhá jako v zimě, ale i tak toho bylo dost. Teď už se těšíme, až všechno konečně začne.