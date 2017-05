Brno umí zavařit favoritům, věří plzeňský stoper Hájek

Před posledním ligovým kolem ale Viktoria ztrácí na vedoucí Slavii dva body. O všem se rozhodne zítra odpoledne. Obhájce titulu hraje od 17 hodin v Doosan Areně proti Jihlavě, Slavia nastoupí ve stejném čase na pražském Strahově proti Brnu.

Věříte vůbec, že Slavia může doma s Brnem zaváhat?

Nechtěli jsme spoléhat na poslední kolo, i když to teď právě tak je. Ztrácíme dva body, ale pořád je to otevřené. Naše výhra a jejich ztráta může znamenat, že titul bude náš. Předtím jsme ale zbytečně poztráceli body a také dobře víme, kde.

Jaké ztráty vás nejvíce mrzí?

Těch bylo víc, v některých zápasech jsme měli i štěstí. Když ale mám zmínit ty zbytečné, pak hlavně tu v Jablonci. Ale také ztrátu s Mladou Boleslaví, i když jsme skóre otáčeli z 0:3 na 3:3.

Souhlasíte s tím, že Slavia má před posledním kolem všechny trumfy v rukou?

Jasně. I Slavia si prošla krizí, ale teď jede na vlně euforie. Nicméně Brno má dobrý mančaft a dokáže zavařit i favoritům. My jsme se o tom přesvědčili v minulém kole u nich. A pořád věříme.

V Brně jste rozhodli o nejtěsnější výhře až v nastaveném čase. Jak jste byl spokojený s hrou?

Měli jsme tam dobré pasáže, ale taky jsme občas vypadli z rytmu. První půle nebyla optimální, ale ve druhé jsme se zlepšili.

Když skončíte sezonu na druhém místě, bude to pro vás velké zklamání?

Já jsem přišel v půlce soutěže. Víme, že jaro není z naší strany optimální, už jsme se o tom s klukama v kabině několikrát bavili. Zklamání? Za ten půlrok, co jsem v Plzni, jsem si uvědomil, že jsou v životě důležitější věci než fotbal. Život by šel dál a zkusili bychom to příští rok. Ale předem nic nevzdáváme.

Je znát, že vás v kabině zasáhly nedávné sebevraždy bývalých viktoriánů Františka Rajtorala a Davida Bystroně. Po té první tragédii jste zvládli zápas s Duklou, chcete teď hrát i za Davida?

I to může být hnací motor. S Duklou jsme to zvládli, i když druhý poločas už nebyl z naší strany dobrý. Teď chceme vyhrát i pro Davida. Ale nejen pro něj, i kvůli našim fantastickým divákům.