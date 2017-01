Mění se pořádky. Největším soupeřem pro Plzeň v boji o titul je Slavia

„Momentálně je pro nás největším soupeřem Slavia, podle počtu bodů jednoznačně,“ říká plzeňský kapitán Roman Hubník.

První Plzeň, druhá Sparta. Jen jednou od roku 2011 bylo pořadí opačné (2014). A jen jednou, na jaře 2012, oba konkurenty senzačně přeskočil Liberec. Pikantní je, že pod trenérem Jaroslavem Šilhavým, který je od září ve Slavii. Že by znamení?

Právě slávisté mají po podzimu k Plzni nejblíž, ztrácejí na ni jediný bod, Sparta čtyři. Obhájce titulu však odehrál o zápas méně.

„Těžko porovnávat. Sparta i Slavia mají kvalitní hráče a oba kluby jsou silné i finančně. Oba jsou našimi velkými konkurenty,“ přemítal plzeňský trenér Roman Pivarník.

Slavia nevídaně zbrojí, od chvíle, kdy má čínské majitele z CEFC, tak za poslední rok koupila na dvacet hráčů. Za přestupy a na platech vydala desítky milionů korun. Jen za předchozí dva týdny přivedla čtyři hráče a brzy dotáhne příchody i nejžádanějších ligových fotbalistů Sýkory a Vukadina Vukadinoviče.

„Slavia dělá velké nákupy, ale sami dobře víme, že pro mužstvo je důležitá souhra. Ten proces nijak neurychlíte,“ zdůraznil Pivarník.

Plzeň sází na sehranost, opory neprodává. Odchází jen ti, za něž má plnohodnotnou náhradu nebo ti, kteří už vypadli ze základní sestavy a je malá pravděpodobnost, že by se znovu zařadili mezi nepostradatelné.

V současném přestupovém období obhájce titulu získal zatím jen slovinského obránce Erika Janžu. Shání stopera a podhrotového hráče.

„Chtěli bychom ještě někoho přivést, ale není to za každou cenu,“ zdůraznil Pivarník.

„Jak si na trhu vedou konkurenti, to sledujeme. Ale jsem přesvědčený, že my máme kvalitní kádr. Potvrdili jsme to na podzim, kdy jsme měli náročný program a v lize jsme první. I Sparta má tým delší dobu spolu,“ upozornil plzeňský kouč.

Jenže Sparta ztrácí na Plzeň o tři body víc než Slavia, navíc na jaře bude tříštit síly mezi domácí soutěž a Evropskou ligu. A je otázkou, do jaké formy se dostanou hráči, kteří na podzim byli dlouho zranění.

„Se Spartou se počítat musí. Na podzim i přes to množství zraněných sílu ukázala a je ve hře. O titul bojuje každý rok, Slavia tam dlouho nebyla. Ale když se ptáte, tak momentálně je pro nás větším soupeřem Slavia,“ prohlásil stoper Roman Hubník.

Slávistický rozmach však Plzeň nezastraší.

„Jsme velmi silní, ukázali jsme to v posledních sezonách. Dobře potrénujeme, můžeme se soustředit jen na ligu a věřím, že to zvládneme,“ říká brankář Matúš Kozáčik.

„Slavia si zvolila tuhle strategii, my jsme zůstali pohromadě. Věřím, že dokážeme, že opravdu máme silné mužstvo. Každopádně pro fanoušky i pro ligu je dobře, že o titul nebudou bojovat jen dva týmy, ale dotáhl se tam i další.“