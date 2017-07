A je to tady! Bitva o jackpot z fotbalové Ligy mistrů startuje

To Mladá Boleslav už se předvedla jako předvoj, přehoupla se přes irský Shamrock Rovers.

Jistotu má pouze Zlín. Díky triumfu v poháru a souhře šťastných okolností se dostal přímo do hlavní fáze Evropské ligy.

Jak lákavá je představa, že se pět tuzemských klubů bude objevovat celý podzim mezi fotbalovou šlechtou. Ještě lákavější je pomyšlení na bonusy, které z toho plynou.

„Nebudeme alibisti. Cokoli jiného než postup do 4. předkola Ligy mistrů bude zklamáním,“ nechal se slyšet slávistický prezident Jaroslav Tvrdík. Soupeře z Borisova, se kterým to Slavia v úterý večer rozjede, si víceméně přál.

Plzeň v pondělí ráno vyráží do Bukurešti, kde se utká s bývalou Steauou, která se přejmenovala na FCSB. V letadle bude sedět i klíčový obránce Limberský, který si na soustředění zranil stehenní sval. Jestli nastoupí, o tom se teprve rozhodne.

Na ostrém startu záleží. Nejde-li o všechno, jde o hodně. Slavia i Plzeň hrají dohromady o 390 milionů korun! To je jackpot za postup do navoněné Ligy mistrů. Naposledy se hrála před třemi lety v Plzni.

Není pravděpodobné, aby poprvé v historii prošly do skupin dva české kluby, ale co když se to stane? „Je to výzva,“ prohlásil slávistický trenér Jaroslav Šilhavý. Naladila ho povedená příprava, generálka s francouzskou Nice (4:1) i informace o tom, že by mělo být v Edenu vyprodáno.

Během léta dostal Šilhavý do mužstva hodně zajímavá jména včetně portugalského špílmachra Dannyho či tureckého záložníka Altintopa, jen se musí rozhodnout, na koho ukáže. Trefí se? Souček nebo Ngadeu na pozici štítového záložníka? Silák Van Buren na křídle?

Plzeň čeká vášnivá Bukurešť, jejíž fanfarónský šéf Gigi Becali se po losu zaradoval: „Díkybohu! Plzeň je právě soupeř, kterého jsme chtěli.“ Možná by reagoval jinak, kdyby věděl, že staronový trenér Pavel Vrba vyhrál v kvalifikaci o Ligu mistrů všech dosavadních 12 zápasů.

Přidá-li Vrba další vítězné korálky, bude v Plzni hej. „Byl bych hrozně nerad, kdybych byl braný jako nějaký spasitel. Byli tady i jiní trenéři, kteří to zvládali velice slušně, získali titul a hráli poháry,“ uvedl Vrba.

Příprava vicemistra budila rozpaky, Plzeň na kempu v Rakousku prohrála všechny tři zápasy. Ke všemu neztratila jen Limberského, ale taky kapitána Hubníka (lýtkový sval) a levého záložníka Kovaříka (zlomený kotník). Zvládne-li předkolo Ligy mistrů, bude líp.

Totéž se dá říct o Spartě, která k nepřesvědčivé přípravě přidala palácovou revoluci za více než 220 milionů korun. Na lavičce sedí Ital Stramaccioni a v kádru je deset posil ze zahraničí. V pátek (zatím jako poslední) dorazil zkušený francouzský záložník Mavuba. Byť stihne jen pár tréninků, mohl by naskočit rovnou do pohárového souboje s CZ Bělehrad. Vyjde Spartě tenhle risk?