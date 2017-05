Plzeň i Slavia k titulu klopýtají. Kdo zvládne lépe poslední dvě kola?

„Stále věříme v titul, jsou před námi dvě kola. Budeme bojovat až do konce. Ve fotbale se může stát cokoliv,“ burcoval plzeňský kouč Zdeněk Bečka už po divokém představení s Mladou Boleslaví.

„Kdyby Slavia porazila Duklu, měla by už luxusní náskok,“ uznal stoper Lukáš Hejda. Ten byl hrdinou pátečního drtivého závěru. Jeho šestý gól v sezoně přinesl Plzni v nastavení bod, přitom ještě v 66. minutě prohrávala 0:3.

Slavia vs. Plzeň Zbývající los rivalů 29. kolo

sobota 20. května Brno - Viktoria Plzeň 17.00 Mladá Boleslav - Slavia Praha 17.00 30. kolo

sobota 27. května Viktoria Plzeň - Jihlava 17.00 Slavia Praha - Brno 17.00

I tak jsou ale viktoriáni v horší pozici než Slavia a už si nesmí dovolit zaváhat. Jenže jejich výkony jsou nevyzpytatelné, plné divných zvratů. Minule v Jablonci vedla Plzeň v poločase 2:0, jenže nakonec brala jen bod. Teď pro změnu dotahovala náskok soupeře.

„Podobný scénář se opakuje už poněkolikáté, musíme se nad tím zamyslet,“ pokyvoval nový plzeňský kouč Bečka.

Podobné to však bylo i za jeho předchůdce Romana Pivarníka. Stačí připomenout obrat v Karviné (3:2) nebo aprílovou domácí remízu s Teplicemi (2:2), která stála slovenského trenéra místo. I předtím obhájci titulu soupeře neválcovali, často zápas ubojovali, hráli vzadu na nulu a doklopýtali k upocené výhře 1:0. Tenhle výsledek zvládli celkem třikrát - Příbram, Liberec, Bohemians, počtvrté už se tak stalo pod vedením dvojice Bečka - Horváth v Hradci Králové.

Pak se sice zvedla hra směrem dopředu, vyjma porážky na Spartě (0:2) vstřelil tým pokaždé alespoň dva góly. Jenže pro změnu to občas „zavětrá“ v defenzivě. Naposledy Mladé Boleslavi minimálně dva góly nabídli zadáci Viktorie svojí liknavostí. „Fotbal chyby přináší, ale v takovém zápase by se to nemělo stávat,“ hlesl Bečka po utkání.

Teď je týmový plán jasný. Získat šest bodů a doufat, že Slavia ještě jednou zaváhá. „Zbraně neskládáme, jdeme dál. Doufám, že Slavia ztratí. Nejlépe ve všech třech utkáních,“ říkal už v pátek útočník Michael Krmenčík.

První část přání se mu splnila... Slavia ztrácí na jaře hlavně v Edenu, kde remizovala s Jabloncem a Duklou, Zlín ji vyřadil z poháru. Jenže ve svém chrámu už do konce ligy nehraje. V sobotu ji čeká zápas v Mladé Boleslavi, sezonu zakončí v azylu na Strahově proti Brnu. To předtím vyzve doma právě Viktorii. Právě nadcházející sobotní kolo tak může hodně napovědět.

„Doufám, že můžeme obrat o body i Slavii. Letos je liga vyrovnaná, nikdo nevyčnívá, Slavia měla nějakou šňůru, ale víme, že je taky zranitelná,“ mínil boleslavský záložník Adam Jánoš po utkání v Plzni. „Hrajeme v domácím prostředí. Nic nevzdáváme a hlavně ani my nemáme nic zaručeného, musíme bojovat a dělat body,“ připomněl, že jeho tým hájí před Teplicemi čtvrtou příčku zaručující účast v bojích o Evropskou ligu.

Tak dramatický finiš nejvyšší česká soutěž dlouho nezažila. Jaké bude za necelé dva týdny rozuzlení?