Plzeňský šéf Paclík: Výkony jsou nad očekávání, dostačující jsou poháry

„Jsem až dojatý. Když jsem v roce 2010 do Plzně přišel, věřil jsem, že z klubu uděláme fungující firmu i s kvalitním zázemím. Teď můžu říct, že se určitá etapa podařila,“ prohlásil Paclík.

Na jaře bude Plzeň útočit na třetí titul za sebou a pátý od roku 2011.

Ligu jste vyhráli čtyřikrát za posledních pět let, teď jste dokončili rekonstrukci stadionu. Lze posunout Viktorii ještě někam výš?

Nám by úplně stačilo, kdyby to zůstalo tak, jak to je. Naše sportovní výkony jsou možná až trochu nad očekávání, byť někteří fanoušci se už natolik namlsali, že by s druhým místem asi nebyli spokojeni. Pro mě je dostačující hrát na pohárových příčkách.

Podařilo se tým posílit před jarem podle vašich představ?

Přišel Slovinec Janža, který může hrát levého beka, kde nám dlouho chyběla alternativa za Limberského. Z Ružomberoku se vrátil Martin Chrien. A tím ještě nekončíme...

Příjde stoper Hájek ze Zlína?

Stopera potřebujeme, v brzké době by se to mělo vyřešit. Jednáme s hráči z Česka i ze zahraničí. A navzdory návratu Chriena, jenž může hrát podhrot, uvažujeme o posílení i na tomto postu.

Hodně vás mrzí, že se nepodařilo dotáhnout příchod plzeňského rodáka Jana Sýkory z Liberce?

To je normální, takové situace fotbalový život přináší. Některý přestup se povede a jiný ne. Sýkora je zajímavý hráč, hodil by se nám, ale nějak zásadně nás to nemrzí.

Trenér Pivarník říkal, že se mu přestupová částka (asi 30 milionů korun) zdá přemrštěná. Jaký je váš pohled?

Tak to úplně není, těch faktorů tam je víc. Jednak jsou to představy klubu, kde je hráč pod smlouvou, jeho samotného a někdy také jeho agenta. Nejsem si úplně jistý, že vždycky zastupují zájmy hráčů. Mám pocit, že jim jde někdy hlavně o sebe.

Jak to vypadá s Michalem Ďurišem, který na konci podzimu naznačil, že by rád změnil dres?

Mnozí agenti sice mluví o spoustě nabídek, ale na stole žádná konkrétní neleží. Alespoň já jsem ji neviděl. Michal je jednou z našich opor, budeme rádi, když zůstane.

Takže jeho odchod teď nehrozí?

My už jsme ho jednou přemluvili, aby neodcházel, a vyplatilo se nám to. Možná i díky tomu jsme loni získali mistrovský titul. Když ale teď dostane atraktivní nabídku, pro něho i pro klub, bránit mu nebudeme. Rozhodně to není tak, že bychom se ho chtěli zbavit.

Zeptám se ještě na jednoho hráče, a tím je Václav Pilař.

Zatím trénuje individuálně, spíš rehabilituje, jezdí na rotopedu. Rozhodně to není hráč, s nímž bychom mohli na jaře počítat.