Zápisné bude až po návratu do Plzně, tvrdí osmnáctiletý talent

Ještě v Plzni dal gól Domažlicím. Zahrál si i na soustředění ve Španělsku proti německému Wiesbadenu i v pondělí s čínským Yanbian FC.

„Být v jedné kabině vedle takových hráčů, jakými jsou Hubník, Limberský, Kozáčik nebo Petržela je pro mě velká čest. A hlavně po všech stránkách obrovská zkušenost,“ hlásil střední záložník ze soustředění v letovisku Oliva Nova poblíž Valencie.

Do Plzně přestoupil Michal Hlavatý loni v létě z Příbrami, s níž si zahrál juniorskou Ligu mistrů. Teď sní o tom, že si jednou zahraje i tu dospělou, ideálně v modro-červeném dresu Viktorie Plzeň.

Proč jste zvolil při přestupu z Příbrami právě Plzeň?

Myslím si, že Viktorka je pro mě velký a dobrý krok dopředu. Je to určitý posun v kariéře, od kterého se můžu odrazit do další práce.

Čekal jste, že vaše šance v áčku přijde už takhle brzy?

Samozřejmě jsem v to doufal. Ale upřímně řeknu, že jsem nečekal, že by se mi tohle přání mohlo splnit už teď. Už jenom ta příprava ve Španělsku mě může posunout o kus dál.

Vzal si vás někdo ze zkušenějších borců, jak se říká, pod křídla?

V týmu se bavím především s mladšími kluky jako je Aleš Matějů, Honza Suchan, Michael Krmenčík nebo Sváča (třetí brankář Dominik Sváček). Ale není to tak, že bychom byli nějak rozdělení na partičky. I ti starší kluci přijdou, poradí, popovídáme si, jak se mi trénovalo nebo rozebereme zápas.

Koho z plzeňských hráčů jste nejvíc obdivoval? Kdo je vám herně nejblíže?

Poslední dobou se mi hodně líbí, jak hraje Patrik Hrošovský. Podle mě je to moderní typ středního záložníka s ambicemi hrát soutěž někde v zahraničí. Ale obdivuju i ty starší kluky, kteří mají za sebou bohatou kariéru - Hubníka, Limberského nebo Petrželu.

Ještě před odjezdem na soustředění jste proti Domažlicím dokonce vstřelil i gól. Stálo vás to něco do klubové pokladny? A co zápisné v áčku?

Ještě nevím, ale asi to něco stát bude. Zatím jsem neplatil ani zápisné, ale čekám, že mi to kluci sečtou, až se vrátíme zpátky domů.