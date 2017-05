Trenére, kdy si plácneme? Vrba se se blíží k Plzni, zatím ale nedorazil

Plzeň oficiálně nic nekomentuje a Vrba zrovna tak. Do reálného dění vidí málokdo, každopádně do konce dubna, jak letělo zákulisím, se pozoruhodný návrat neuskutečnil.

„Všechno je na spadnutí. Od léta bude Vrba zase doma. Na 99 procent,“ glosuje znalec prostředí, který má blízko k Plzni i trenérovi. Z mnoha stran slyšíte totéž: velký třesk je za dveřmi.

Trenér Vrba odmítl krakovskou Cracovii, kde mu nabízeli i funkci sportovního ředitele. Terén oťukávala ruská Kazaň a eminentní zájem měla Sparta. Spolu s Plzní trápí slavný pražský klub kardinální problém: přílišná fluktuace trenérů.

Zastavíme rošády. Chceme Vrbu

Sparta vystřídala šest trenérů od roku 2012, přičemž i současný šéf Petr Rada je pouze provizorním řešením do konce ročníku.

Plzeň je na tom víceméně stejně:

2013 – Dušan Uhrin mladší

2014 – Miroslav Koubek

2015 – Karel Krejčí

2016 – Roman Pivarník

2017 – Zdeněk Bečka

Poslední jméno je po Pivarníkově odvolání rovněž záplata. Bývalý asistent Bečka převzal mužstvo spolu s kolegou Pavlem Horváthem na začátku dubna, protože vedení se nelíbil klopýtavý herní projev.

Nic převratného se na upracovaných výkonech nezměnilo, nicméně Plzeň teď má nejblíž titulu. V tabulce je sice o skóre druhá za Slavií, ovšem při bodové shodě rozhodují vzájemné zápasy, které má Plzeň lepší (3:1, 0:1). Vyhraje-li zbylá čtyři kola, bude mistrem.

VÍTĚZNÝ KOTRMELEC. Trenér Pavel Vrba předvádí fanouškům i svým svěřencům kotrmelec. Dělá to na počest plzeňského postupu do jarní fáze Evropské ligy v sezoně 2012/2013.

Za Vrbovy první éry, která trvala pět a půl roku, byly v Plzni jasnými prioritami stabilita, důvěra a rodinná atmosféra. Výsledek? Dva tituly a dva postupy do Ligy mistrů.

Plzeň by milovaného trenéra tenkrát nejradši udržela klidně dalších dvacet let, ale Vrbu na podzim 2013 zlákalo dobrodružství u národního týmu. Vzpomínáte?

Nebyl to zrovna důstojný a mírumilovný rozchod. Fotbalová asociace nekompromisně využila výstupní klauzuli ve Vrbově smlouvě, zaplatila 8 milionů korun a bylo.

Plzeň se hněvala, cítila se vytočená, ošizená a spletená. „Jestli jsme zůstali kamarádi? Nevím. Spíš si kladu otázku, zda jsme vůbec někdy byli,“ prohlásil tehdy generální manažer Adolf Šádek.

Plzeň je dávno jiná. A Vrba taky

Čas obrousil hrany, Šádek odpustil a Vrba je Plzni stále blíž. Ale ještě ne úplně. Podle všeho si stále pohrává smyšlenkou, že by zkusil cizinu, kdyby v následujících dnech přiletěla dostatečně zajímavá nabídka.

Pokud ne, vstoupí podruhé do téže řeky. Bude ho studit a může mu pod nohy navalit spoustu balvanů. Napoprvé to byla ryzí fotbalová romantika, při které Vrba z odložených hráčů vytvořil úžasný tým a nezajímavý klub proměnil v krásnou královnu Viktorii.

Kdo by si nepamatoval skvostnou formu Horvátha, Koláře, Čišovského, Petržely, Limberského, Pilaře, Jiráčka, Bakoše nebo Rajtorala. Několik hráčů stále v Plzni působí, ale prakticky by se Vrba vrátil do úplně do jiného světa.

Horváth by mu mohl dělat asistenta, Kolář je bez angažmá, Čišovský trpí nevyléčitelnou nemocí, Jiráček hraje za Jablonec, Pilař je po několika operacích kolena, Rajtoral si minulou neděli vzal život.

Romantika vyprchala, ze sympatické královny je nesmlouvavý dravec, který bere jen tituly. A jasným letním cílem bude postup minimálně do Evropské ligy.

I trenér Vrba se podstatně změnil. Je daleko vyhraněnější než dřív, ostražitější a vůči veřejnosti uzavřenější. Loni ho citelně zasáhla kritika po nepovedeném Euru ve Francii. Následný odchod do ruské Machačkaly pak mnozí fanoušci považovali za zradu.

Mimochodem, pokud znovu rozepíše plzeňskou kapitolu, chce mít při ruce asistenta Dušana Fitzela, kterého si vzal už do Machačkaly.

Tak co, vyjde pokus číslo 2?