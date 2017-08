Plzeň - Olomouc 1:0, Viktoria je i nadále stoprocentní, rozhodl Pilař

Viktoria se tak pozitivně naladila na čtvrteční úvodní zápas play off Evropské ligy s Larnakou.

„Bylo to naprosto vyrovnané utkání, doopravdy mohl vyhrát kdokoliv. My jsme možná měli v závěru víc štěstí, že se Venca Pilař trefil,“ řekl na tiskové konferenci trenér Plzně Pavel Vrba.

Do plzeňské sestavy se po třízápasové pauze vrátil bek Limberský, na lavičce už byli uzdravení brankář Kozáčik a záložník Pilař. Poprvé vážněji zahrozili v osmé minutě domácí. Kopic vrátil míč pod sebe na Krmenčíka, ale ten zblízka přestřelil. Na druhé straně Chorého hlavičku z rohu instinktivně vyrazil Hruška. Proti střele Koláře se zase blýskl hostující gólman Buchta.

Oba týmy se v úvodní půlhodině poměrně snadno dostávaly do šancí, ale trápily se v koncovce. Chorý zakončil samostatný nájezd na Hrušku přízemní střelou vedle, branku na druhé straně v dobré pozici netrefil ani Krmenčík.

„Smíchaly se mi tam myšlenky. Nejdřív jsem si říkal, že si to píchnu kolem Aleše Hrušky, protože byl na patách. Pak jsem ho chtěl lobnout a nakonec jsem udělal to nejhorší, že jsem to dal podél něho a ještě s rotací z brány,“ litoval zahozené šance Tomáš Chorý.

Na začátku druhého poločasu se opět předvedl Buchta a Hrošovského ránu vyrazil na roh. Viktoria pomalu přebírala režii zápasu, ale s olomouckou obranou si nevěděla rady. Po hodině hry se do zakončení prodral náhradník Pilař, ale i jeho střelu vytěsnil jistý Buchta.

V 69. minutě už se aktivnější domácí dočkali. Zemanův centr propadl na zadní tyč k volnému Pilařovi, který se krásně položil do vzduchu a akrobaticky otevřel skóre. Osmadvacetiletý záložník oslavil svůj první soutěžní zápas v nové sezoně.

„Bylo to v takové výšce, kdy mě napadlo se do toho z výšku položit. Takový momentální nápad. Je to hezčí gól než do prázdné branky. Dalo se to i nedat, takže v tom jsem rád, že jsem to takhle trefil,“ popsal Pilař.

Hanáci působili unaveným dojmem a na odpověď se už nezmohli. V závěru mohl pojistit plzeňskou výhru Řezník, ale vysoko přestřelil. „Asi naši diváci čekali, že to bude trošku jednodušší, ale já chci pochválit Olomouc, která tady odehrála velice dobré utkání a my jsme horko těžko ty tři body získali. Jsem rád, že se nám to podařilo,“ prohlásil Vrba.

Západočeši tak porazili Olomouc v sedmém ligovém utkání po sobě a doma prodloužili sérii bez porážky v nejvyšší soutěži na 15 duelů. „Vypracovali jsme si na můj vkus poměrně dost šancí, vzhledem k tomu, že jsme hráli u prvního týmu, který má nejvyšší ambice. I z toho pohledu spokojenost. Bohužel výsledek náš dobrý výkon kalí. Tam jsme selhali v efektivitě a soupeř to zkušeně potrestal tou jednu situací a zaslouženě vyhrál,“ uvedl kouč Olomouce Václav Jílek.