Plzeňský kapitán Hubník: Musíme se maximálně soustředit na každý zápas

Jaký máte z týmu pocit, může být ještě silnější než na podzim?

Tým se doplnil o pár zkušených hráčů, konkurence je velice dobrá. Věřím, že jsme na jaro připravení.

Přišel i bývalý kapitán rakouské reprezentace Ivanschitz. Jaký na vás udělal dojem?

Věříme, že v něm přišla velká posila. Třeba to bude právě on, kdo týmu pomůže. Teď se snažíme v kabině i na hřišti pomáhat my jemu. Není to tady pro něho jednoduché.

Jak příchody cizinců ovlivnily česko-slovenské klima v kabině?

Přišli především dobří hráči, po fotbalové i lidské stránce. Zapadli velice rychle, kabina je vzala.

Třetí titul v řadě víc motivuje?

Motivace je stejná, jestli to je první, třetí nebo pátý titul. Cítíme, že máme našlápnuto, a věříme, že to zvládneme. Musíme se ale maximálně soustředit na každý zápas.

Z prvních šesti jarních utkání hrajete čtyřikrát venku...

Pro nás je důležité, že začínáme doma. Jak si to pak nastavíme, bude jen na nás. My chceme vyhrávat doma i venku. Třeba v Teplicích nebo Liberci jsme dokázali, že i tyto těžké zápasy zvládáme. Věřím, že to bude pokračovat.