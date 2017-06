Hlavně ať mi to padá i s těžšími soupeři, přeje si plzeňský Řezníček

„Nechci shazovat soupeře, ale přece jen se projevilo, že hrají nižší soutěž. Kvalita byla jasně na naší straně,“ říkal po středečním vítězství 10:1 na hřišti Rokycan, které letos hrály divizní skupinu A.

Dal už jste někdy čtyři góly v jednom zápase?

Asi v ČFL za Mladou Boleslav, ale to už je dávno. Nějakých sedm let.

Teď jste v Plzni, je tady příprava v něčem jiná než jinde?

Ne, je to klasická letní dřina, těžká příprava. Podobných jsem zažil už hodně. Je to makačka, jako každý půlrok.

Jak jste za těch pár dnů zapadl do plzeňské kabiny?

To se musíte zeptat spíš kluků. Já myslím, že dobře. (úsměv) Cítím se tady výborně a doufám, že bude všechno šlapat.

Prošel jste i pražskou Spartou, která je velkým rivalem Plzně. Dá se to nějak srovnat?

Nevím. Já jsem byl ve Spartě jen půl roku, tady jsem teď týden. To se těžko něco srovnává.

Doufal jste vůbec ještě, že může taková nabídka přijít?

Po tom všem, co jsem si prožil, jsem už nečekal skoro nic. Časem se to ale srovnalo a Zbrojovce jsem snad dokázal, že góly dávat umím. A proto jsem tady, Plzeň mi dala šanci.

Je tady ovšem větší konkurence než v Brně?

Já jdu do přípravy s tím, abych přesvědčil trenéra Vrbu, že můžu hrát za Viktorku. A když ta šance nepřijde hned, musím na sobě pracovat.

Jak na vás působí trenér Vrba?

Dobře. Je to super trenér. Myslím, že už to při předchozím angažmá v Plzni jasně dokázal.

Na vás asi bude spoléhat jako na střelce. Už jste měli spolu nějaký pohovor?

Bavili jsme se spolu, ale to zůstane mezi námi. Je mi jasné, že se ode mě čekají góly a já doufám, že je budu dávat.

Pomohou vám psychicky i čtyři góly do sítě Rokycan?

Možná jo, ale musí to pokračovat dál s těžšími soupeři. A hlavně pak v lize a v pohárech.

Je vidina možné účasti v Lze mistrů velkým lákadlem?

Samozřejmě, to je sen každého fotbalisty. Je to nejvíc, co můžete na klubové úrovni hrát. Zatím je to ale ještě hodně daleko.