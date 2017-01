V zimě je třeba makat na maximum, ví plzeňský záložník Hromada

I v tom se podobá svému velkému vzoru Pavlu Nedvědovi, kterého potkával při předchozím angažmá v Juventusu Turín. Blonďatý záložník, jenž vylétl do světa velkého fotbalu právě z Plzně, byl také známý svojí tréninkovou vůlí.

„I já jsem typ fotbalisty, kterému se líbí běhat,“ vyznal se Hromada pro klubový web ze Španělska, kde je nyní Viktoria na soustředění. „Občas to sice není příjemné, sáhneme si až na dno sil, ale k zimní přípravě to patří. Těžíme z toho téměř celou sezonu, protože letní přestávka bývá kratší. Takže teď je potřeba makat na maximum,“ doplnil slovenský reprezentant do 21 let.

Jaké jsou jeho první dojmy z pobytu v resortu Oliva Nova na pobřeží Costa Blanca. „Trošku víc tady fouká vítr, ale s tím se dokážeme vypořádat,“ usmíval se Hromada. „Po dlouhé cestě byly svaly na prvním tréninku malinko ztuhlé, ale to bude jen lepší a lepší.“

V úterý Plzeňané absolvovali dvě tréninkové fáze, ve středu odpoledne je čeká první přípravný zápas. Přímo v Oliva Nova nastoupí od 15 hodin proti SV Wehen Wiesbaden, 18. týmu třetí bundesligy.

Německý tým je na soustředění ve Španělsku od minulého týdne. A sehrál tady dva přípravné zápasy proti celkům druhé nejvyšší soutěže své země. 1. FC Heidesheim porazil 1:0, s Unionem Berlín prohrál 1:3.

Teď prověří české šampiony, i když ti se ve Španělsku věnují především kondici. „Zápasy budeme hrát v únavě a zátěž rozdělíme na hráče po poločasech,“ avizoval už před odjezdem trenér Roman Pivarník. I proto odcestovalo na první soustředění 24 hráčů.