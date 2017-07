Plzeňští fotbalisté jsou v Alpách. Už bez beka Janži a záložníka Suchana

Svěřenci trenéra Pavla Vrby ho stráví v dobře známém prostředí. V městečku Westendorf nedaleko známého lyžařského střediska Kitzbühel jim vrcholí letní příprava už posedmé v řadě.

„Rádi se do Rakouska vracíme, protože nás tam čekají ideální podmínky pro trénink. Hřiště nemá chybu a v hotelu už se cítíme jako doma. Jezdíme už několik let na stejné místo, což je příjemné,“ uvedl pro klubový web zkušený záložník Milan Petržela.

Soupeři v Rakousku úterý 11. července: Plzeň - Fürth (Něm.), 17.00

Plzeň - Fürth (Něm.), 17.00 sobota 15. července: Plzeň - Wolverhampton (Angl.), 17.00

Plzeň - Wolverhampton (Angl.), 17.00 úterý 18. července: Plzeň - Watford (Angl.), 17.00 Všechny zápasy bude přímo vysílat YouTube kanál Viktoria TV.

V sobotu dopoledne si ještě fotbalisté zatrénovali v Plzni a pak vyrazili do Rakouska, kde po šestihodinové jízdě autobusem zamířili rovnou na večeři, pak je čekalo jen lehké protažení. V neděli už ale vyběhli na perfektně střižený trávník westendorfského Waldstadionu. Trenér Vrba pro ně přichystal hned dvě tréninkové fáze, následovala ještě regenerace.

„Všechno se dělá s míčem, je vidět, že už jsme v herní fázi přípravy a směřujeme to k blížícímu se startu sezony,“ pochvaloval si útočník Marek Bakoš, jenž na tréninky jezdí na kole. „Z hotelu je to něco přes kilometr a je to příjemné,“ dodal.

Do tréninku už se zapojil i obránce Aleš Matějů, jenž kvůli svalovému zranění přišel o Euro do 21 let v Polsku. „Zatím to vypadá dobře, noha drží a doufám, že to tak zůstane,“ svěřil se, zatímco v rámci regenerace přímo u hřiště ponořil nohy do kádě se studenou vodou a ledem. „Je to důležité, pomáhá to setřást únavu,“ vysvětlil Matějů a ohodnotil první den pod Alpami: „Celkem dost jsme se zapotili, bylo to intenzivní, velmi rychlé.“

Pobyt v Rakousku si plzeňští fotbalisté zpestří třemi přípravnými zápasy, ten první s německým Greutherem Fürth je na programu už v úterý, od 17 hodin přímo ve Westendorfu. Pak je prověří ještě dva anglické týmy – v sobotu Wolverhampton a 18. července Watford.

„Všichni soupeři nás určitě kvalitně prověří, což je potřeba. Musíme vyladit formu a já věřím, že se nám to v Rakousku podaří,“ domnívá se Milan Petržela. Hned po posledním zápase se tým vrací do Plzně. A týden na to je čeká úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů. V premiéře HET ligy se představí domácímu publiku, 29. července hostí od 17 hodin pražskou Duklu.