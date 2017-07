Bylo to fajn, dobrá premiéra, pochvaloval si slovenský kapitán Plzně

„Bylo to fajn, protože se nám podařilo vyhrát. Takže to byla dobrá premiéra,“ usmíval se Hrošovský, když přišel mezi novináře. „Doufám, že se nám bude takhle dařit i dál.“

Už ve středu čeká plzeňské fotbalisty odveta 3. Předkola Ligy mistrů s FCSB Bukurešť, z prvního zápasu přivezli nadějnou remízu 2:2.

Nepatříte zrovna mezi střelce. Vzpomenete, kdy jste naposledy dal gól v lize?

Nevím. Minulou sezonu jsem dal gól doma proti Jablonci a bylo to hodně podobné. Taky mi takhle přihrával Michael Krmenčík.

V minulé sezoně jste potřebovali hodně šancí na gól, letos jste mnohem efektivnější. Co se změnilo?

Je pravda, že jsme dneska měli čtyři nebo pět brejků a podařilo se nám z toho vstřelit tři góly. Nevím, čím to je. Že nám to dneska vyšlo, je dobré, ale potřebujeme, abychom takhle šance proměňovali i v dalších zápasech.

Vy se teď dostáváte podstatně víc k podpoře útoku. Je to právě ten styl, který po vás trenér Vrba chce?

Tím, že přišel Diego Živulič, mám větší možnost dostat se dopředu. On je spíš defenzivní typ a zajišťuje obranu zezadu. Navíc je Diego silový typ, vyhrává souboje a tím máme odražené balony. Hraje se mi s ním dobře.

Takže vám tahle role, kdy se dostanete víc do ofenzivy, vyhovuje?

Po dnešním zápase můžu říct, že ano. (úsměv) Ale opravdu to tak je. Mojí největší předností je, že dokážu běhat celý zápas nahoru dolů.

Je znát i to, že máte trenéra, který chce hrát ofenzivně?

Trenér Vrba je tím známý, krajní beci jsou hodně vysoko. Někdy je to možná na riziko, ale snáz se dostáváme dopředu a máme tam šance.

Čím si vysvětlujete tu přeměnu? Na soustředění v Rakousku se vám až tolik nedařilo.

Nevím, čím to je. Ale nám ty přípravné zápasy nikdy moc nešly, ostrá utkání jsou něco jiného. V přípravě se zkouší, co by mohlo být dobré... Teď jsme toho byli schopní ukázat víc. Věřím, že to tak půjde i dál.

Byl to ideální duel, ve kterém jste mohli ušetřit síly na středeční předkolo Ligy mistrů s FCSB?

Asi ano, v poločase jsme vedli 4:0. V podvědomí jsme měli, že můžeme nějaké síly ušetřit.