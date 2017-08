Musíme to fanouškům vynahradit, říká plzeňský záložník Živulič

„Myslel jsem, že tam zamířím až někdy na dovolenou, ale dopadlo to trošku jinak,“ usmíval se po pátečním losu ve švýcarském Nyonu pětadvacetiletý Živulič, který do Viktorie přestoupil v létě po třech sezonách ve Zlíně.

Dá se čekat, že v odvetě vás na Kypru bude čekat obrovské vedro. Bude to komplikace?

Nikdy jsem tam fotbal nehrál, teď tam ale pojedeme bojovat o postup do Evropské ligy a na podmínky se rozhodně vymlouvat nebudeme. Jsme Viktorka a musíme to zvládnout.

Máte už o soupeři z Larnaky nějaké bližší informace?

Zatím nic konkrétního nevím, ale určitě je od trenérů brzy získáme. Nepochybuji o tom, že Larnaka má svou kvalitu a bude na nás velice dobře připravená. Pokud se dostala do takové fáze Evropské ligy a vyřadila v předkolech už tři soupeře, sílu rozhodně má. Všechno ale bude záležet jen na nás, jak k tomu přistoupíme. A já pevně doufám, že to zvládneme.

Jste s tímhle losem play-off Evropské ligy spokojený?

Spokojený... Člověk už si v téhle fázi prostě nemůže vybírat. Měli jsme trošku smůlu při losu předkola Ligy mistrů na Bukurešť. Nezvládli jsme to, teď musíme fanouškům všechno vynahradit a postoupit alespoň do základní skupiny Evropské ligy.

Co tedy udělat pro to, aby Viktoria byla v klíčovém dvojzápase o pohárovou Evropu úspěšná?

Musíme hrát svoji hru, na kterou všichni spoléháme. Tedy kombinační fotbal. Kvalitu na to určitě máme a je v našich silách, abychom se v dvojutkání Proti Larnace prosadili.