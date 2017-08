Konec jsme sehráli docela dobře, mínil sváteční střelec Limberský

Zápas nakonec skončil pohodovou výhrou domácích 3:0, i když to dlouho na oslavy nevypadalo. „Předpokládal jsem, že s pomocí hráčů ze zadní linie ještě zvýšíme tlak. A David je hráč, který tuto nadstavbu má, což znovu dokázal,“ vysvětloval trenér Pavel Vrba svůj neobvyklý tah.

A jak viděl střídání samotný David Limberský? „Určitě jsem nešel na hřiště s tím, že dám gól, protože jsem sváteční střelec. Ale jsem šťastný, že se to povedlo. Posledních třicet minut jsme hráli fotbal podle našich představ,“ mohl se po zápase usmívat.

V české lize skóroval 33letý obránce poprvé od září 2015, kdy dal dva góly v Příbrami.

Davide, kdy naposledy jste dal takhle krásný gól?

Na předzápasovém tréninku, takže to netrvalo ani čtyřiadvacet hodin. (úsměv)

Takže jste si proti Baníku řekl, že už se na to marné obléhání branky soupeře nemůže dívat a vzal jste to na sebe?

To si nemyslím. Ale první poločas nebyl z naší strany ideální. Ale ten konec jsme sehráli docela dobře, vytvářeli jsme si šance a dali jsme i tři góly, takže nakonec panuje spokojenost.

Povedla se vám ta gólová střela přesně podle představ?

Měl jsem dvě myšlenky. Jedna, že budu centrovat a druhá byla střela. Naštěstí jsem se rozhodl pro střelu, bylo to tam docela otevřené. Honza Kopic mi to dal pěkně pod sebe. Nebudu říkat, že jsem to chtěl trefit takhle do růžku, ale chtěl jsem to dát do zadní části brány. Mám z toho samozřejmě radost, protože jsem sváteční střelec.

Trenér Vrba říkal, že ještě nikdy neviděl hráče tak vyčerpané, jako jste byli vy minulý čtvrtek po bitvě o Evropskou ligu v Larnace. Jak jste to cítil vy?

Na Kypru bylo extrémně těžké počasí, k tomu cestování a liga se pak hrála už za tři dny, což není ideální. Já osobně mám rád, když je ta pauza aspoň čtyřdenní. Proto si i myslím, že jsem nehrál od začátku.

Čím si tedy vysvětlujete, že jste Baník v závěru přehrávali?

Oni běhali 60 minut spíš bez míče a logicky jim docházely síly. Posledních 30 minut jsme dobře kombinovali a myslím, že už to neuběhali.

Je pro vás před reprezentační pauzou důležité, že jste stále bez ztráty bodu. A navíc výkon proti Baníku už byl lepší než v předchozích zápasech?

Druhá půle nám může dodat sebevědomí, takhle bychom se chtěli prezentovat. Na druhou stranu, i další ligové týmy mají kvalitu, takže těžko můžete do někoho bušit 90 minut. Jsou pasáže, kdy to není až takové, ale umíme si počkat na svoje chvíle a svoje šance.

Nemůže být za zlepšeným výkonem i větší klid v týmu poté, co jste postupem do základní skupiny Evropské ligy splnili první cíl sezony?

My asi klid nebudeme mít nikdy. (úsměv) Je ale fakt, že ligový rozjezd se nám hodně povedl. Pořád nás hodně mrzí posledních dvacet minut s Bukureští, ale cíl postoupit do evropských poháru jsme naštěstí splnili. Ono se to v Čechách hodně podceňuje, ale Larnaka neměla vůbec špatný tým. Myslím, že byl srovnatelný s Apoelem. (přemožitel Slavie – pozn. aut.) Pro nás to byl moc těžký postup.

Ligu vedete o čtyři body před pražskou Slavií, Sparta už jich ztrácí dokonce sedm. Je to zajímavý náskok?

Jsme rádi, že jsme stoprocentní, vážíme si toho. Určitě ale nebudeme po pěti kolech dělat nějaké závěry, že máme velký náskok. Ten se může rozprsknout během dvou kol. Budeme rádi, když konkurence bude občas zakopávat, ale soustředíme se na sebe a budeme chtít na podzim vyhrát co možná nejvíc zápasů.