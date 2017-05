Plzeň na čtvrtek svolala tiskovou konferenci. Oznámí Vrbův návrat?

Klub ani kouč zatím situaci nekomentují, ale jiný důvod ke svolání novinářů do tiskového střediska se nenabízí. O Vrbovi, bývalém trenérovi reprezentace, se v souvislosti s Plzní mluví už několik týdnů, v podstatě od chvíle, kdy skončil v ruské Machačkale. I když o něj dlouho stála i Sparta, nakonec se zřejmě rozhodl pro návrat do prostředí které dobře zná.



A kde slavil největší úspěchy. S Plzní získal dva tituly, dvakrát ji dovedl do Ligy mistrů. Díky tomu se z ní stal na české poměry velkoklub, se silným zázemím a moderním stadionem.

Teď má Plzeň nakročeno k dalšímu titulu, když do konce ligy neztratí ani bod, bude slavit. Ale hra není tak líbivá jako dřív. Před měsícem skončil trenér Pivarník, od té doby tým vede jeho bývalý asistent Zdeněk Bečka, ale dalo se tušit, že jeho pozice je jen provizorní.

Sezonu by měl dokončit on a Pavel Horváth, ale na západě Čech trenéra pro budoucnost dál hledali a vypadá to, že našli: Vrba byl na seznamu od začátku jasnou jedničkou.

V minulých dnech odmítl polskou Cracovii Krakov, kde mohl působit zároveň i jako sportovní ředitel. Terén oťukávala ruská Kazaň a eminentní zájem měla Sparta. Objeví se ve čtvrtek po poledni v Plzni?