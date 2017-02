Nevraživost mezi námi a Slavií není, zní z Plzně. Chce třetí titul v řadě

V samostatné české historii kromě Sparty nikdo nedokázal vyhrát ligu třikrát za sebou. Plzeň může být další, nikdy k tomu nebyla blíž než letos.

„V pohárech nehrajeme takovou roli jako v minulosti, ale uvědomuju si, že vyhrát ligu třikrát za sebou, je pro nás jako regionální klub něco výjimečného a vážíme si toho,“ podotkl Paclík.

Jenže zatímco v předchozích dvou letech Plzeňští bojovali o první příčku s jedním soupeřem, letos jim ke Spartě přibyla i Slavia.

A zdá se, že právě slávisté mohou být pro Plzeň větším protivníkem, než zavedený rival z Letné. Po podzimu má Plzeň, která odehrála o zápas méně, na Slavii jen nejtěsnější náskok, Sparta ztrácí čtyři body.

„Momentálně je pro nás asi těžším soupeřem Slavia, hlavně proto, že ji potkáme už ve třetím jarním kole,“ přemítá plzeňský generální manažer Adolf Šádek.

„Slavia ale i Sparta budou usilovat o to, abychom titul nezískali a k nim se přidají ostatní mužstva. Možná to vypadá, že Sparta je smířená, že titul mít nebude, ale tak to určitě není. Sparta není smířená nikdy. Máme respekt z obou pražských S,“ zdůraznil Šádek.

S oběma nejbližšími konkurenty hraje Plzeň venku, na Slavii už za necelé tři týdny, se Spartou až pět kol před koncem.

Plzeň se Spartou válčili nejen na hřišti, ale i v zákulisí, tzv. případ Křetínského kabely řešil dokonce soud. Zdá se, že postupem času a nástupem Slavie už vztahy mezi Štruncovými sady a Letnou nejsou tak vyhrocené.

Po nedávných mediálních vyjádřeních či kvůli průběhu přestupu Jana Sýkory, který už byl v Plzni domluvený a nakonec zamířil k sešívaným, to víc vře mezi obhájcem titulu a Slavií.

„Ke Slavii bych se nechtěl vyjadřovat. Je evidentní, že v lize bude hrát podstatnou roli. Jsme rádi, že je tady další silný klub, který zvyšuje konkurenci. A ta nás posouvá dál,“ poznamenal plzeňský majitel Paclík.

„My respektujeme právo Slavie, že si nakupuje hráče za jakékoli peníze a jak je odměňuje. Já mám s panem Tvrdíkem korektní vztahy. Mezi námi k ničemu nedošlo.“

Byť například slávistický šéf Jaroslav Tvrdík poměrně ostře reagoval na vyjádření plzeňského kouče Romana Pivarníka o ceně za Sýkoru, i Šádek vztahy obou klubů považuje za normální.

„Otázkou je, jak se to položí do mediální roviny. My se opravdu nechceme ke Slavii vyjadřovat, abychom náš vzájemný zápas nedostávali do ještě většího rozměru. Nevraživost tady není. Zápas bude sledovaný, extrémně náročný, což je dané postavením v tabulce. Jestli něco bylo mediálně vyřčeno, tak ne proto, abychom někoho poškozovali. Chceme jim vrátit bůra, kterého jsme tam loni dostali,“ podotkl Šádek.

Slavia o titul bojuje po dlouhých osmi letech. To Plzeň od ročníku 2010/2011 vyhrála ligu čtyřikrát, jednou byla třetí a jednou druhá.

„Vnímám, že Slavia je v nějaké pozici a chce udělat všechno, aby byla úspěšnější než my a Sparta. Asi je malinko víc podrážděná a některé věci se vykládají jinak, než byly vyřčené. A já nevnímám, že by situace byla vyhrocená. Ale možná to brzy poznám, ať požádám o vstupenky a vipky,“ prohodil Šádek se smíchem.

Mimochodem, kdykoli Plzeň vedla ligu po podzimu, tak na prvním místě už zůstala a v průběhu jara na první příčku nikoho nepustila.