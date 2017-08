Vrbovy nervy. Vzhledem k vývoji je výsledek pozitivní, přiznal kouč

Plzeň nakročila do Evropské ligy, před odvetou na Kypru má na soupeře nahráno. Přitom výsledek mohl být obrácený, Larnaka v Plzni vedla a v první půli měla ještě dvě obrovské šance.

„Přiznejme si, že jsme spokojeni. Za stavu nula jedna mohli dát druhý a případně třetí gól. Byli jsme v situaci, kdy po druhé brance by to pro nás bylo už hodně složité,“ uznal Vrba.

Znamená to, že jste vyhráli šťastně?

Šťastná výhra nikdy není, vždycky za ní musíte jít. Ano, měli jsme špatný vstup do utkání, našimi chybami jsme soupeři umožnili, aby se dostal do vedení a měl další dvě šance. Začátek nám vůbec nevyšel. Ale pak musím mužstvo pochválit, jak se zvedlo a dokázalo vyhrát. Máme šanci postoupit dál, i když dobře víme, že to tam na horké půdě budeme mít velmi těžké.

Poučili jste se z chyb?

To poznáme až po druhém zápase. Hlavně ten začátek byl velmi špatný, ale to jsme si zavinili víceméně sami. Naše nedůslednost v obraně a přímočarost soupeře, to nám dělalo problémy. Tím, že nedali šance, tak nás postavili na nohy a my uhráli přijatelný výsledek. Vzhledem k vývoji utkání je skóre příjemné. Doufám, že na Kypru budeme hrát mnohem důsledněji.

Mužstvo vyhlíželo nervózně, čím si to vysvětlujete?

Snažím se, aby kluci nervózní nebyli, ale u některých se nám to nedařilo. Víte proč jsme kazili přihrávky? Protože nám všechno dlouho trvalo, hráli jsme na hodně dotyků, někteří drželi míč déle než měli a dostávali se pod tlak, pak byli nepřesní. Vadilo mi, že nám některé věci dlouho trvaly.

Při absenci Krmenčíka jste na hrotu vsadil na Bakoše, což se ukázalo jako terno. Kdy a proč jste se tak rozhodl?

Přiznám se, že jsem to měl v hlavě už dřív. Marek má velké zkušenosti z pohárových utkání. Je tady delší dobu, v pohárech dal spoustu gólů. Jsem rád, že mu to zase vyšlo. Jeho dva góly jsou hodně důležité.

Když ve druhé půli kopal penaltu, otočil jste se zády. Stál vás zápas hodně nervů?

Pokud to s mužstvem prožíváte, tak to taky musíte ukázat. Ano, stál mě hodně nervů. Ve druhém poločase jsme nebyli přesní, mohli jsme ze zápasu vytěžit víc, i když by to pro soupeře bylo nespravedlivé. Výsledek je pro nás hodně pozitivní. Doufám, že se poučíme a odvetu zvládneme.

A to otočení zády?

Při penaltách jsem se tady v Plzni vždycky otáčel zády. Takže v tom pokračuju.