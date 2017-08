Jak je dobré mít Bakoše. Hlavní je výsledek, ale za góly jsem rád, řekl

Přitom to na jeho zápas nevypadalo. V úvodu se trápil on i celé mužstvo, Plzeň brzy inkasovala a Bakoš spíš fauloval, než aby spoluhráčům pomáhal.

Po půlhodině se však nádherně trefil z přímého kopu z dobrých pětadvaceti metrů a nastartoval obrat. „Když mi trenér dal důvěru, tak asi doufal, že se mi nějaký ten gól vstřelit podaří. Jsem za ně rád.“

Na Krmenčíka jste dal zapomenout, cítíte to tak?

Michal určitě chyběl, protože mužstvo je na něj zvyklé. Já jsem rád, že jsem góly dal, ale hlavní je výsledek. Po prvním gólu už to snad nebylo špatné.

Váš gól byl výstavní. Takhle přesně jste to trefit chtěl?

Když rozhodčí na Vencu Pilaře odpískal faul, postavil jsem si míč a přemýšlel, jak by se to dalo kopnout. Vyšlo to na sto procent.

Pak jste šel na penaltu, byly to nervy?

Ani ne, měl jsem v hlavě řešení. Gólman tam sice trochu déle stál, ale povedlo se mi to prostřelit.

Byl jste hodně nabuzený?

Ze začátku pro mě bylo těžké se do toho dostat, přece jen jsme hrál po delší době. Chtěl jsem se co nejdřív chytit. Kdybych dal ze začátku tu šanci, jak jsem šel sám, mohlo to být lepší a obrat mohl přijít dřív.

Vzhledem k vývoji utkání, kdy jste prohrávali a soupeř měl další dvě obří šance, výsledek berete?

Máte pravdu, začátek jsme nechytili a soupeř nás z první chyby potrestal. Pak mohl přidat další branky, naštěstí nepřidal a nám pomohli fanoušci. Otočili jsme to. V kabině jsme si něco řekli a ve druhé půli jsme si už dali pozor. Do ničeho se nedostali. Nakonec se výsledek povedl, jsem spokojený.

Co se v úvodu utkání s vámi stalo?

Někdy se to tak vyvine, takové zápasy bývají. Uděláte chyby a v pohárech vás soupeř hned potrestá. Pak se ukázala síla našeho mužstva, dokázali jsme zareagovat, i když nám to trvalo. Tři jedna je dobrý výsledek.

I do odvety?

Lepší než dva jedna, ale jsme jen v poločase, čeká nás bouřlivá atmosféra. Ale poletíme tam pro postup, to jsme si řekli jasně. Na tom se nic nemění.