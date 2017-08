Hra o náplast na bolestné. Půjde Plzeň do Evropské ligy potřetí v řadě?

Před dvěma lety po kolapsu s Maccabi Tel Aviv v předkole Ligy mistrů vybojovala Plzeň postup do Evropské ligy přes Vojvodinu Novi Sad.

Loni znovu neuspěla v kvalifikaci o Ligu mistrů, ale jelikož to proti Ludogorci Razgrad bylo až v play-off, automaticky se přesunula o patro níž.

Proti Larnace musí být lepší než soupeř, aby hrála poháry i na podzim. „Uděláme všechno pro to, abychom do Evropské ligy postoupili,“ slíbil krajní bek David Limberský.

Plzeň - AEK Larnaka výkop čtvrtek 20.15 Rozhodčí: Matej Jug - Matej Žunič, Manuel Vidali (všichni Slovinsko). Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hrošovský, Živulič - Kopic, Kolář, Zeman - Bakoš.

Larnaka: Juan Pablo - Truyols, Mojsov, Catalá, Antoniades - Laban, Jorge Larena - Tričkovski, Hevel, Tete - Mitidis.

Někdejší reprezentant je jedním z těch, kteří se do týmu vracejí po zranění. A Plzeň se stává silnější než v minulých týdnech.

„Možná bude ve čtvrtek k dispozici i Hubník, už s námi trénoval,“ poznamenal trenér Pavel Vrba po sobotní lize s Olomoucí (1:0) k osobě kapitána a důležitého obránce.

To brankářská jednička Matúš Kozáčik už seděl aspoň na lavičce a další nedávný marod Václav Pilař souboj dokonce rozhodl.

To jsou pozitivní zprávy, ta špatná je, že v obou duelech s Larnakou nemůže hrát Michael Krmenčík, útočník číslo jedna. Za vyloučení v nepovedeném třetím předkole Ligy mistrů dostal trest na tři utkání, po protihráči se ohnal loktem.

Krmenčíkův zkrat jen dovršil zmar v odvetě proti rumunskému FCSB (1:4). Přesto do boje o Evropskou ligu může jít Plzeň v pohodě. V domácí soutěži ještě neztratila bod a neinkasovala. „Z pohledů bodů a čistých kont je to v pořádku, ale do ideálu máme daleko,“ zmínil kouč Vrba.

Plzeň hraje nejen o to, aby na podzim odehrála šest pohárových zápasů. Účast v Evropské lize s sebou přináší i peníze, k 11 milionům korun za vyřazení v 3. předkole Ligy mistrů může přidat dalších 68 milionů korun.

Přesto je to jen malá náplast za zmařenou šanci na Ligu mistrů, do ní lze jen postupem vydělat přibližně 389 milionů korun.

AEK Larnaka, druhý tým kyperské ligy z uplynulé sezony, se před rokem ve stejné fázi kvalifikace potkal s Libercem. A neměl nárok, doma prohrál 0:1, v odvetě v Liberci 0:3, když se hattrickem blýskl Jan Sýkora, současný slávista.

Larnaka se do letošního play-off probíjela už z 1. předkola, postupně vyřadila gibraltarský Lincoln Red Imps, irský Cork City a Dinamo Minsk - celkem čtyři výhry a dvě remízy. Víc zápasů neodehrála, kyperská liga totiž ještě nezačala.

V kádru má třináct Španělů, dva Francouze či jednoho Portugalce. Ale na známá jména nenarazíte, jde spíš o vysloužilé hráče nad třicet let.

Přesto pozor, kyperský šampion APOEL Nikósie v úterý v play-off Ligy mistrů porazil Slavii 2:0. I tento výsledek pomůže Plzni v přípravě, soupeře rozhodně nepodcení.