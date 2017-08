Nemůžeme to otevřít a bezhlavě útočit, řekl Šilhavý. Danny je připravený

Od začátku sezóny často točíte sestavou, už víte, která je ta nejsilnější?

Uvidím po zápase. Je to pro nás nejdůležitější zápas na podzim, podle toho k tomu přistoupíme. Sestava bude taková, o které si myslíme, že bude úspěšná. Chceme, aby nastoupili hráči s nejlepší momentální formou.

Jak vypadá situace na marodce? Bude moci hrát Danny nebo Simon Deli?

K dispozici jsou Sýkora s Hromadou. U Deliho je taková malá jiskřička, i když jí moc nevěříme. A Danny by na 99,9 procent měl nastoupit, kvůli takovým zápasům tady je. Může být ten rozhodující faktor. Mingazov je také k dispozici.

APOEL hájí dvoubrankový náskok z prvního utkání, s čím myslíte, že přijede? Čekáte bránící mužstvo?

Především je to kvalitní tým, hodně zkušený. V pohárové Evropě hrají každý rok. Je tam řada zkušených fotbalistů, Brazilci, Portugalec, Španělé... Individuální schopnosti mají skvělé. Minulý týden jsme při našem tlaku ve druhé půli viděli, že tam okénka byla a že cesta vedla přes aktivitu. Nemyslím si, že by tu chtěli bránit celý zápas, ale budeme muset dávat pozor na jejich rychlé protiútoky. De Camargo (střelec prvního gólu v prvním utkání, pozn.) je velice nepříjemný hráč, nebezpečný. Musíme být obezřetní. Umí podržet míč, dojít si pro faul, natahovat čas. Ale nicméně věřím, že se aktivitou dostaneme do šancí a že je proměníme.

Hodně se řeší, že týmu schází pohoda v útočné fázi, Slavia je málo produktivní. Jak pracujete s hráči? Je to spíš otázka techniky, nebo psychiky?

V tomhle zápase je obrovská motivace. Panika určitě není, jiné hvězdy nedávají góly z vyložených šancí... Nemyslím si, že bychom se měli klepat, jestli někdo ve středu šanci dá, nebo nedá. Nemáme tady tak nesebevědomé hráče.

Slavia - APOEL Nikósie středa 20.45, první zápas 0:2 Rozhodčí: Milorad Mažič - Milovan Ristič, Dalibor Djurdjevič (všichni Srbsko)

Předpokládané sestavy, Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Danny, Hušbauer, Rotaň, Stoch - Škoda.

APOEL: Waterman - Milanov, Rueda, Carlao, Lago - Morais, Vinícius - Efrem, Ebecilio, Aloneftis - De Camargo. Přímý přenos vysílá O2TV Sport, on-line reportáž na fotbal.iDNES.cz

Nešla by produktivita zlepšit hrou na dva útočníky? Nasadit Škodu s Mešanovičem současně?

Třeba k tomu dojde v průběhu zápasu. Teď spolu hráli na Bohemians, byť ne od začátku, ale nebylo to úplně ono. Přesto jim věříme. V takovém zápase to nemůžeme otevřít úplně a bezhlavě útočit. Musíme hrát organizovaně a i díky tomu lze vstřelit góly. Ne vždy platí čím víc útočníků, tím víc gólů.

Jsou nezdary v ofenzivě daní za náročný program a s ním spojené časté točení sestavy?

Samozřejmě rotace sestavy na to má vliv, to bezesporu. Ale prostě je to tak, sedá si to déle, než jsme čekali. Věřím tomu, že se nám ukazují nové informace, nové věci. Věřím, že to nebude dlouho trvat a bude to optimální. Jeden bude vědět, co od druhého čekat, kam dostat přihrávku.. Věřím, že se tohle zlepšilo.

Nějaké problémy jsou i v defenzivě, v Lize mistrů jste inkasovali brzké góly na začátcích poločasů...

Jak se na to můžeme zaměřit? Každý musí být koncentrovaný. Po těch zkušenostech, které máme, ve středu nebude hráč, který by zaspal začátek nebo nějakou chybou zapříčinil inkasovaný gól. Mentální trénink jsme neměli, ale věřím, že jsme dostatečně poučení.

Existuje šance, že zápas dospěje do penaltového rozstřelu. Trénovali jste pokutové kopy? A máte v hlavě hráče, kteří by měli jít kopat?

Pilovali jsme, trénovali jsme je. Tady Pepa (vedle sedící Hušbauer, pozn.) bude mezi případnými exekutory.

I skóre 0:2 se dá otočit, říkal jste třeba hráčům o podobných příbězích?

Do této chvíle jsem jim nic takového neříkal, ale všichni víme, že se to dá. Naši zkušení hráči byli aktéry takových zápasů. Výsledek 0:2 není lichotivý, ale zase to není takový rozdíl, který bychom nemohli dohnat. Chceme apelovat na sebevědomí, věříme, že naši skvělí fanoušci nás poženou dopředu a že vytvoříme takový tlak, že donutíme soupeře k chybám a faulům.

Může být podpora příznivců rozhodující? Myslíte, že budou trpěliví?

Věřím, že jo. Naši fanoušci dokázali, že jsou skvělí, fandí pořád a fandit budou. Budou věřit spolu s námi do devadesáté, nebo do sto dvacáté minuty.

Fanoušci ale nebyli úplně trpěliví o víkendu, po bezbrankové remíze s Bohemians jeden z nich hodil Halilu Altintopovi zpátky darovaný dres.

Fanoušci se omluvili za jednoho svého člena z kotle. Řekli, že to snad ani není fanoušek. Údajně v tom nebylo gesto nesnášenlivosti, nevole vůči Halilovi. Bylo to vyjádření jedince, který jednal v afektu. Halil je v pohodě.

Altintopův start v novém angažmá nebyl ideální, mohl by své schopnosti naplno ukázat právě ve středečním utkání?

Třeba k tomu dojde. Halil je zkušený hráč, v takových zápasech by hru zklidnil, dokáže být nebezpečný na balonu. Cítí tu hru.

Slavia hodně spoléhá na góly Milana Škody. Budete na něj spoléhat nejvíc za vaše působení v klubu?

Vždycky jde na hřiště celý tým, jestli dá gól tady Pepa Hušbauer nebo Frýďas (obránce Frydrych), je jedno. Tak se chová i kabina - týmově. Bude jedno, kdo ty góly dá.

Jste zkušený trenér, ale přesto, býváte před takovými zápasy nervózní? Jak se s tím vypořádáváte? Můžete třeba klidně spát?

Prášky neberu. A alkohol taky nepiju. Zvládám to. Jsem nervózní před každým zápasem, ale hráči to snad nevidí. (Vedle sedící Hušbauer se pousměje)

Josefe, potvrzujete to?

Ano, potvrzuju, trenér je úplně klidnej.

Šilhavý reaguje:

Výborně. Hraješ a možná budeš i kapitán.