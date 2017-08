Recept na góly? Hrát co nejjednodušeji a s chladnou hlavou, řekl Hušbauer

Se Spartou mu to v sezóně 2014/15 a o rok později nevyšlo, nyní by Hušbauer rád slavil v dresu úhlavního rivala.

Slavia potřebuje výsledek 2:0, aby si vynutila prodloužení. Výhra o tři a více branek je vstupenkou do skupin.

Před týdnem na Kypru APOEL využil spící slávistické obrany v úvodu utkání a vybudoval si dvougólový náskok. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého si po změně stran vytvořili tlak, kontaktní branku z něj ale nevytěžili. Jak typické pro Slavii na začátku nové sezony...

Slavia vstřelila v sedmi zápasech jediný gól ze hry. Co udělat s bídnou produktivitou?

Bavíme se o tom, víme, že gólů není tolik jako v minulé sezóně. A recept na produktivitu? Těžko říct. Snažíme se hrát co nejjednodušeji, mít chladnou hlavu. A když se dostaneme do šance, tak to vyřešit třeba někdy i silou.

Slavia - APOEL Nikósie středa 20.45, první zápas 0:2 Rozhodčí: Milorad Mažič - Milovan Ristič, Dalibor Djurdjevič (všichni Srbsko)

Předpokládané sestavy, Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Danny, Hušbauer, Rotaň, Stoch - Škoda.

APOEL: Waterman - Milanov, Rueda, Carlao, Lago - Morais, Vinícius - Efrem, Ebecilio, Aloneftis - De Camargo. Přímý přenos vysílá O2TV Sport, on-line reportáž na fotbal.iDNES.cz

Padají góly alespoň v tréninku?

Snažíme se dělat hodně ofenzivních věcí. Jsou hráči, kterým to tam padá víc, některým zase míň. Je to každého věc a každý se soustředí na sebe.

APOEL vás v prvním utkání porazil 2:0, jaký přístup od něj očekáváte v odvetě?

Těžko říct, uvidíme. Můžou začít ofenzivně, ale můžou také zalézt. To je spíš otázka na ně, my se soustředíme na sebe, na naši hru. Chceme hrát určitě ofenzivně, budeme chtít hrát vysoko a chtěli bychom dát rychlý gól, který by nám pomohl. Ale i když ho nedáme, tak si myslím, že je důležité pořád hrát naši hru a věřit, že můžeme rozhodnout klidně v 80., v 90. minutě.

Hodně se rozebírá pohoda, sebevědomí hráčů. Je v kabině vše v pořádku? Věříte tomu, že se skóre dá otočit, že se dá postoupit do skupiny Ligy mistrů?

Jestli můžu mluvit za tým, tak určitě jo. Všichni věříme, že se to dá zvládnout. I když ten výsledek z venku není optimální, tak je pořád hratelný. Všichni věří, že můžeme uspět a že to je velká motivace si Ligu mistrů zahrát.

Mluvilo se v šatně o dresu, který po utkání s Bohemians jeden z fanoušků hodil zpátky Halilu Altintopovi?

Měl od nás ostatních velkou podporu. Ale vzal to sportovně, byl hodně v pohodě.