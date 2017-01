Pivarník: Kvalitu máme, kupovat posily za nesmyslné peníze nebudeme

Fotbal

Dalších 6 fotografií v galerii Trenér plzeňských fotbalistů Roman Pivarník (vlevo) na startu zimní přípravy. | foto: Ladislav Němec, MAFRA

dnes 16:58

Ani mistrovská Plzeň, jež ve středu zahájila zimní přípravu, nemůže konkurovat milionové spirále, kterou roztočil rival z Edenu. Cokoli si teď fotbalová Slavia zamane, to získá. Co na to říká kouč úřadujících šampionů Roman Pivarník? „Za nesmyslné peníze kupovat nehodlám.“