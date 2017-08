Coutinho slyší na barcelonské volání. V Liverpoolu požádal o přestup

Další přestupová sága léta se rozjela ihned poté, co Barcelona prodala za rekordní peníze Neymara do Paříže. Katalánci hledají náhradu, kterou mají být buď Ousmane Dembélé z Dortmundu, nebo právě Coutinho.

„Philippe zůstane hráčem Liverpoolu do konce přestupového období,“ stálo v prohlášení, které klub zveřejnil v pátek ráno.

Už odpoledne ale britská média včetně BBC přišla se zprávou: Coutinho zažádal o přestup.

Pro Kloppa a celý Liverpool to je den před startem ligy tvrdá rána. Coutinho je mozkem týmu, tahounem a velkou hvězdou, proto klub dvě dosavadní nabídky z Barcelony zamítl - tu druhou ve výši 100 milionů eur.

„Když říkám, že ho neprodáme, myslím to vážně,“ opakoval v posledních dnech německý trenér. A klub ho v jeho tvrzení dál podporuje.

Jenže ve chvíli, kdy by Coutinho v Anglii, do které přišel před čtyřmi lety z milánského Interu, nechtěl pokračovat, bylo by pro Liverpool velmi složité hráče držet navzdory jeho úmyslu odejít.

Liverpool vstoupí do Premier League v sobotu na hřišti Watfordu a už s předstihem oznámil, že kvůli zranění zad Coutinho nenastoupí. Teď je otázkou, jestli v červeném dresu Liverpool nastoupí ještě vůbec někdy.