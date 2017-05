Složit obranu, to byl horor, řekl ostravský kouč Petržela

Baník ve 28. kole národní ligy vyhrál 3:0 a na druhé postupové příčce drží tříbodový náskok před Opavou.

Ostravský trenér Vlastimil Petržela je přesvědčený, že kdyby De Azevedo mohl hrát dříve, Baník by v nynějších problémech nebyl.

„Celou přípravu jsme útočnou fázi stavěli na něm,“ uvedl kouč. „Je pohybově výjimečný, nebojí se, bere zodpovědnost na sebe. Když se nám zranil a zdravý nebyl ani Jakubov, tak to bylo strašně těžké.“

Takže se De Azevedo ukazuje jako klíčový hráč?

Svou aktivní hrou strhl i ostatní, ale není to jen o Carlosovi, okamžitě začnou daleko lépe hrát i kraje. To, co odmakal Matěj Helešic bylo neuvěřitelné. Už to bylo podobné hře, jakou bychom měli předvádět. K ní máme ještě daleko, ale už tam byly nějaké akce.

K postupu potřebujete ještě jednu výhru, v Olomouci, nebo na závěr doma se Znojmem. Jak těžké bude sezonu dotáhnout k postupovému cíli?

Bude to těžké, ale musíme až do konce hrát svoje, koukat se na sebe. Jenže Opava také nemusí vyhrát oba zbývající zápasy (v Sokolově a doma s Olomoucí – pozn. red.). Je to podivné, ale Opava nám pořád leze na záda. Myslel jsme si, že už to bude v pohodě, že do kabiny přijde klid, jenže pořád musíme být ve střehu.

Jak těžké pro vás bylo složit stoperskou dvojici, když Zápotočný dostal trest a Pokorný se zranil?

To byl horor. Před zápasem jsem věděl, že nebude Zapy. A že nemlže hrát ani Pokorný jsem se dozvěděl v pátek. Věděl jsem ale, že když do středu postavím Petra Bredu, ten nebude mít problém. Ani nebývá zraněný, je to tvrďas.

Nechal jste ho ale na pravém kraji obrany. Proč?

Abychom měli více vysokých hráčů, ale stejně nám to tam dvakrát bouchli do břevna. Mešaninova jsem poslal na stopera s tím, že musí na hřišti nechat všechno a nikam se nepouštět. A s ním Hučka, protože měl mužstvu co vracet po nepovedeném utkání s Vítkovicemi. Na levou stranu šel Denis Granečný, což bylo v pohodě, i když nechá odcentrovat protihráče, ale je to jeho místo, jednou tam bude hrát stabilně on, nebo Matěj Helešic.

Takže jste z výkonu obrany neměl obavy?

Když jsem je viděl na hřišti, tak jsem strach neměl. Jen při těch standardkách, které má Sokolov nebezpečné, a to se potvrdilo.

Nakonec stejně musel jít Breda na místo stopera, protože Mešaninov si poranil rameno. Při střídání jste na něj něco křičel. O co šlo?

Byl jsme naštvaný na doktory, protože, když někomu vypadlo rameno, tak jsme s ním už nepočítali. A jemu do té třicáté šesté minuty vypadlo dvakrát. Nevím, proč ho tam doktoři vraceli. Musí na operaci, aby se mu rameno spravilo.