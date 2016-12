Petřín pádí za návratem do divize. Trenér varuje: Nebude to vůbec lehké

Jaro často bývá jiné než podzim. Proto ty obavy?

Obavy nemáme, ale ctíme sílu soupeřů. Tím největším předpokládám, že bude Lhota. Mají dobře složené mužstvo, fotbal tam šel obrovsky nahoru a jejich ekonomické podmínky jsou na tuto soutěž nadstandardní. Je možné, že se nyní v přestávce ještě posílí.

Zato vy máte konsolidovaný a celkem zkušený mančaft...

To je pravda. I po sestupu z divize je vše bez problémů. Dobrý byl vstup do přeboru. Snad jen některé domácí výsledky, i když šlo o vítězství, tak mohly být výraznější. Ale každý ze soupeřů se chce proti nám vytáhnout, předvést co nejkvalitnější výkon.

Kdo Vás ještě zaujal ze soupeřů?

Určitě Přeštice, i když měli podzim ztížený neustálým cestováním, protože tam probíhala rekonstrukce hrací plochy a tím i celého stadionu. U tradičního soupeře Vejprnic probíhá zase generační výměna.

Jaká bude příprava na jaro?

My jsme byli v režimu přípravy pořád! Snad jen nyní mezi Vánočními svátky byla přestávka. Oficiálně začínáme 10. ledna a budeme hrát zimní turnaj Senca Doubravka.

Chystáte nějaké změny v kádru?

Zatím to nevypadá, jen možná odejde do Senca Světlík.

Prozradíte dvě vaše přání?

To první je postup do divize a druhé umělá tráva na Slovanech.