Vychytal osmnáct nul za sezonu. Je to můj rekord, říká Vašek

Únava u Petra Vaška téměř přebila postupovou euforii. „Jsem tak unavený... Ale spadl mi kámen ze srdce, že jsme úkol splnili,“ oddechl si brankář fotbalistů Baníku Ostrava po nedělní postupové výhře nad Znojmem 3:0.

Vašek i v tomto duelu předvedl bravurní zákrok, když za stavu 1:0 chytil vyloženou šanci Njiremu. „Chtěl mi fouknout housle, ale naštěstí jsem tam složil levé koleno,“ popsal situaci brankář, který v sezoně vychytal neuvěřitelných 18 nul.

„Je to určitě můj rekord, ale není to jen o gólmanovi,“ upozornil. „Je to o mančaftu, jeho vizitka, že dobře brání, že jsme disciplinovaní.“ Naopak ostravský trenér brankářů Juraj Šimurka prohlásil: „Petr byl rozdílový hráč a takového Opava neměla.“

Právě Opavští do poslední chvíle na Baník dotírali, zůstali za ním o jediný bod. Je to pro Petra Vaška satisfakce, když loni na jaře z Opavy odcházel a hrozilo, že skončí na úřadu práce? „V té době jsem určitě udělal chyby i já,“ přiznal. „Na druhou stranu jsem rád, že to v Opavě konečně vzali za správný konec. O tom, že už tam jsou lidé na jedné lodi, svědčí i to, že s námi bojovali o postup až do posledního kola. Jsou na dobré cestě něco dokázat.“

Baník podle Vaška o postupu rozhodl v soubojích nejlepších tří mužstev soutěže, tedy s první Olomoucí a třetí Opavou. „To jsme nedostali ani gól a získali deset bodů. Z toho pohledu se není o čem bavit.“

Přesto uznává, že bylo hodně těžké dotáhnout sezonu k postupu. „Na začátku jsme sebevědomě řekli, že za ním jdeme, a od prvního kola jsme byli pod tlakem. Zápasem se Znojmem to vygradovalo. Naštěstí jsme ukázali, že máme kvalitu.“

Ostravský trenér Vlastimil Petržela téměř po každém duelu Vaška chválil. Stejně jako samotní hráči. Pochytal spoustu vyložených šancí. „Nevím, kolik příležitostí budu ještě v životě mít, abych něčeho dosáhl, takže jsem celou sezonu bral vážně, dal jsem do ní vše, co ve mně je. Nepodařilo se mi vyhrát Ligu mistrů či mistrovství světa, takže každý takový úspěch je cenný.“

Jaká bude první liga? „Tam bude úplně jiný fotbal, to nebude takový boj jako ve druhé lize, budou v ní kvalitnější hráči. Ale nemám strach z ničeho,“ prohlásil Vašek.

Hned však dodal, že nemůže říct, jestli si nejvyšší soutěž zahraje, byť má v Baníku smlouvu i na příští sezonu. „Teoreticky tu možnost mám, ale v první řadě se musím dostat do základu. Jestli se mi ještě podaří zahrát si první ligu, bude to jen dobré.“