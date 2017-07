Pardubická posila Rybička doufá, že se ještě někdy v Brně prosadí

Pokud by na něho spoluhráči hodili nevraživé pohledy, nemohl by se jim moc divit. Osazenstvu pardubické kabiny při vyslovení jeho jména musely ještě po více než deseti měsících problesknout černé vzpomínky na vzájemné setkání. Jednadvacetiletý forvard v tehdejším televizním utkání sejmul v barvách Znojma Pardubice hattrickem. Na střelecké vlohy budou nyní spoléhat Pod Vinicí.

„Ještě jsme se o tom s klukama nebavili, ale po příchodu se smáli. Nic víc,“ odmítl Rybička narážku na potenciální poznámky k jeho gólové kanonádě v dresu soupeře.

Na začátku přípravy se Rybička hlásil trenérům v Brně, kterému nadále patří. Když však Zbrojovka zacelila mezeru po odchodu kanonýra Řezníčka do Plzně, bylo jasné, že talentovaný útočník opět bude spíše čekatelem na příležitost.

„Ještě byla jiná nabídka, ale pro Pardubice hrálo to, že pocházím z tohoto kraje a mám to do nich blízko. Navíc o mě projevovaly zájem už během minulého roku. Cítil jsem šanci a rozhodl se jít sem,“ objasnil Rybička, který se myšlenky návratu na Moravu a boje o místo v prvním týmu nevzdává.

„Pořád v to doufám, že se tam chytím, protože jsem stále jejich kmenový hráč. Teď se to ale nepodařilo a jsem rád, že jsem tady,“ řekl po své premiéře, v níž za Pardubice odehrál proti slovenské Podbrezové druhý poločas, ale prohře 0:1 ani on nezabránil.

Ale zpět k jeho angažmá. Rybičku dobře znají v nedaleké Chrudimi, odkud skromný mladík odešel před rokem s vizitkou nejlepšího střelce třetí ligy. Jeho 22 gólů muselo pozorovatele z vyšších lig zaujmout. Nynější změnu působiště konzultoval i s koučem Chrudimi Pavlem Jirouskem, jenž ho do áčka tamního MFK vytáhl z dorostu.

„Jsme spolu v kontaktu. Říkal mi, že by mi to mohlo vyhovovat. Ví, že to pro mě bude dobré,“ prohlásil Rybička. Ostatně i teď by po něm v Chrudimi zajisté skočili. „Doufám, že by o mě stáli,“ poznamenal s úsměvem. Jenže pro jeho rozvoj by byla ČFL zkrátka málo.

„Sám jsem chtěl jít do druhé ligy, která je ideální, protože mezi první a třetí už je velký skok,“ připustil.

O svém konci ve Znojmě příliš hovořit nechtěl. Ve městě okurek nasázel rychle pět gólů, chvíli vedl tabulku střelců celé FNL, jenže pak ho dnes již bývalý kouč Radim Kučera odstavil ze základu. „Ani přesně nevím, co v tom bylo. Měl jsem fazonku, ale pak mi to přestalo jít a už jsem tolik nehrál a vrátil se zpět do Brna,“ popisoval Rybička.

V klubu ze Srbské ho posílali hrát Juniorskou ligu, o níž se traduje, že její úroveň není nijak valná.

„Nejde ani srovnávat s ČFL, kde se aspoň hraje důrazně. Tady nastupovali kluci o dva roky mladší, takže to bylo dle mého dost slabé. Byl to krok zpět,“ řekl Rybička, který v mládežnické soutěži nastřílel solidních dvanáct gólů.

Když z kádru Zbrojovky před startem jara odešel další střelec Michal Škoda, svitla Rybičkovi naděje, že by mohl do A týmu nakouknout.

„Říkal jsem si, že bych potom mohl dostat více příležitostí, ale poté přišel Boris Tašči, který je dobrým hráčem, takže hrál on. Věděl jsem, že moc možností asi nedostanu,“ prohlásil. A skutečně tomu tak bylo. Kouč Svatopluk Habanec jej vyslal ze střídačky dvakrát... Součet minut? Deset. I proto si vytáhlý útočník s kvalitním výběrem místa pro zakončení přeje, aby v Pardubicích mohl ukázat, jaké umění ve svých kopačkách ukrývá.