Zranění už jsou ubíjející, řekl Rada. Nabídku má jen na lepší tarif

„Utkání mohlo skončit v klidu, ale našimi nepozornostmi a nedisciplinovaností jsem se dostali do stavu 3:2,“ mrzelo ho. „Ale vyhráli jsme, to je důležité. A nepřál bych nikomu řešit ta zranění, která pořád musíme řešit my. Sestava měla vypadat úplně jinak.“

Tentokrát na poslední chvíli vypadli stopeři Holek a Mareček. A Rada přiznal, že mu jejich zranění hodně narušila plány.

„Už je to ubíjející. Něco týden plánujete a v pátek musíte udělat změnu. Přijde sobota a musíte udělat další... Nevymlouvám se na to, ale je toho hodně. Už si nad tím dlouho lámu hlavu, ale asi nic nevymyslím,“ krčil rameny. „Odehráli jsme poslední domácí zápas, takže chci poděkovat realizačnímu týmu, za to jak ve složité situaci pracoval, za přístup.“

Mohlo to trochu znít jako loučení. Dlouhé týdny se mluví o tom, že Rada po sezoně skončí, Sparta už jednala se zahraničními trenéry Andreou Stramaccionim a Robinem Duttem. Ale jasno zatím není.

Už víte, jestli povedete Spartu i dál?

Nevím. Teď máme Slovácko, tam doufám, že to ještě povedu (úsměv). To je všechno. Ne že bych to nečetl, člověk to registruje, ale je to na vedení, na managementu. Soustředím se, abychom to dohráli důstojně. Teď už v uvozovkách o nic nehrajeme, ale na Slovácku chceme uspět a zvítězit.

Jak berete to, že vedení jedná se zahraničními trenéry?

Kontakty probíhají, ale bližší informace nemám. Chytám to spíš z novin, z článků. Nechci si s tím zatěžovat hlavu. Stačí, že musím řešit ta zranění.

Neomezuje vás nejistota? Nemáte jinou nabídku?

Myslím, že teď se většina týmů soustředí na závěr ligy. Možná nějaký telefon... Nevím, nezajímám se o to.

Takže vás někdo telefonicky kontaktoval?

Jo, nabízejí mi... Lepší tarif (úsměv).

Sparta už jedná o přestupech, aktuální je příchod zlínských Jugase a Vukadinoviče. S vaším souhlasem?

Byli na seznamu vytipovaných hráčů, ale byli tam i jiní. Myslím, že situace je trochu patová: s novými hráči by měl někdo navázat kontakt a nejlepší kontakt je, když vás osloví trenér. Mám s tím zkušenosti z týmů, kde jsem byl. Když jsem někoho chtěl, vždycky jsem s ním první kontakt měl já, zjišťoval jsem, jestli má zájem.

Spartu jste přebíral se ztrátou osmi bodů na druhé místo, ta zůstala zachovaná. Měl tým na víc?

Mělo by to být v jeho silách. Odehráli jsme slušné zápasy, ale dodneška nemůžu zkousnout utkání s Jihlavou, ten výkon byl ostudný. Jinak ta důležitá utkání jsme zvládli. Remíza na Slavii pro mě byla vítězství. Plzeň Sparta tři roky neporazila, teď ano. Větší problém jsme měli venku, tam jsme měli udělat víc bodů. Ale z devíti zápasů jsme v pěti řešili sestavu v den utkání. To je pro takový klub dost zásadní.