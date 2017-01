Fotbalové Brno lepí obranu Pavlíkem, v plánu má ještě dva příchody

Není Petr Pavlík jako Petr Pavlík. Důrazného defenzivního záložníka či stopera s typickou bradkou si brněnští fanoušci pamatují z období zhruba před dekádou. „Příbuzní nejsme, ale lidé si nás často pletou. Naposledy teď v zimě, kdy se u rozhovoru se mnou objevila jeho fotka,“ směje se mladší z Petrů Pavlíků.

Právě 29letý stoper původem z Opavy se v pátek hlásil ve Zbrojovce jakožto řešení jejich defenzivních problémů.

„Dobře zvládá souboje jeden na jednoho, je výtečný organizátor obrany, ve svých letech už je zkušený hráč. A měl by nám pomoct i se standardkami, ze kterých jsme dostali dost branek,“ sděluje brněnský trenér Svatopluk Habanec.

Jinými slovy by jeho tým mohl zabít hned několik much jedním Pavlíkem. Zbrojovka jej navíc získala zadarmo, jelikož naposledy působil v Myjavě, která se po podzimu kvůli prostředí ve slovenském fotbale sama odhlásila z nejvyšší soutěže.

„Měli jsme vytipovaných několik hráčů. Konec Myjavy to urychlil a právě Pavlík se pro nás stal prioritou,“ podotkl Habanec. „Hned jak vyšlo najevo, že Myjava skončila, se mi ozvala Zbrojovka. Jinou oficiální nabídku jsem neměl,“ potvrdil rychlost brněnského jednání Pavlík.

Ten zatím většinu kariéry strávil v zahraničí. V Česku má odkopáno 15 ligových duelů za Baník, z nějž zamířil do Turecka. Po návratu chvíli působil v nižších soutěžích, poté zakotvil na Slovensku - pět let strávil v Senici, poslední půlrok v Myjavě. „Byl jsem tam maximálně spokojený a zamiloval jsem si to tam. Plánujeme si tam s manželkou postavit domeček,“ prozradil Pavlík.

O to víc jej náhlý odchod Myjavy ze scény zaskočil. „Neměli jsme žádné náznaky, pro každého z nás to byl šok. Ale je to rozhodnutí majitele, já ho respektuji a také chápu, proč se tak rozhodl,“ podotýká Pavlík.

„Bylo nepříjemné řešit to mezi svátky a na Vánoce nevědět, co bude další rok. Jsem rád, že už je to uzavřené a můžu se zase soustředit na fotbal. Vážím si, že si mě Brno vybralo, a udělám všechno, abych mu pomohl na pozice, kde by vzhledem k síle mužstva mělo být.“

Přichází čas zkoušek

Zbrojovka jeho příchodem alespoň trochu uchlácholila nervózní fanoušky, kteří stejně jako novináři marně vyhlíželi avizované posily na úvodním zimním tréninku ve čtvrtek.

Nyní mají Brňané splněnou polovinu svého restrukturalizačního plánu, už v prosinci totiž oznámili příchod nigerijského křídelníka Musefiu Ashirua ze slovenského Prešova. „Sháněli jsme křídlo a máme ho. Chtěli jsme stopera a máme stopera,“ konstatoval Habanec, jehož celek je po podzimu v lize čtrnáctý. „Teď máme zájem ještě o dva posty. Chceme ještě minimálně jedno křídlo a jednoho krajního obránce vzhledem k odchodu Lojzy Hyčky.“

Zatímco v případě Ashirua i Pavlíka šli Brňané „najisto“, další novice budou hledat spíš skrz zkoušky. „Bude jich probíhat víc, vyčlenili jsme si na ně příštích čtrnáct dní,“ informoval Habanec.

V sobotu ve 13 hodin odehraje Zbrojovka v areálu VUT Pod Palackého vrchem první duel zimní Tipsport ligy proti druholigovým Pardubicím, v němž by měli nastoupit slovenský krajní bek Filip Lukšík a mladý řecký křídelník Dimitrios Popovic. A možná se objeví i další uchazeči o místo v Brně.