Posila Jiráček: Zlín si na sebe ušil malý bič, ale může navázat na Plzeň

A dost možná, že řada z nich přijde i pro radu, jak v pohodě zvládnout dvě soutěže. Zlín se totiž chystá na historickou premiéru v Evropské lize.

„Zprvu je to velký nápor. Hraje se dvakrát týdně, tělo není zvyklé. Potřebuje čas na regeneraci,“ upozornil 31letý Jiráček, který na východě Moravy podepsal dvouletou smlouvu.

Už jste se ve Zlíně aklimatizoval?

To se uvidí až na hřišti. Cítím se tady v pohodě. Nechci to přehánět, ale připadá mi, jako kdybych tu byl delší čas než dva měsíce. Plno lidí mi to tu hodně usnadňuje. Zatím nenastal žádný problém, který by se musel řešit. A když už nastal, tak se tady vyskytli lidi, kteří mi pomohli. Jsem tu maximálně spokojený, nic mi nechybí.

Včetně vás tým získal osm posil. Asi to bude jiný Zlín, než byli fanoušci dosud zvyklí, že?

Určitě to bude jiný Zlín než doteď. Je to poznat už jen z otázek novinářů, z toho, jak se o Zlínu mluví v médiích, jak se o něm vyjadřují různé fotbalové osobnosti. Svým způsobem si na sebe ušil malý bič, kdy to nebude malý regionální klub, kterému stačila záchrana v první lize. Svým úspěchem se tu odstartovalo něco velkého a budou na to reagovat i naši soupeři, kteří se připraví mnohem svědomitěji než v uplynulých dvou sezonách. S příchodem posil a celkovým vystupováním si nemůžeme dávat jen nejmenší cíle. Ale taky k nim musíme přistupovat obezřetně. Vím, jak sezona v Evropské lize dokáže být zrádná. Zápasů je opravdu hodně a stát se může cokoliv. Musíme stát nohama pevně na zemi, soustředit se na každý zápas a zvládnout to co nejlíp.

Dá se současná zlínská situace nějak přirovnat k tomu, co jste zažil při vzestupu Plzně, nebo tam to bylo ještě o stupeň výš?

Bylo to podobné, taky chyběl stadion. Asi největší rozdíl byl v tom, že tam už byli zkušení hráči, kteří měli odehrané zápasy v reprezentaci a evropských pohárech a potřebovali jenom to, aby jim trenér věřil a znovu to nakopli. Ale bylo tam taky plno mladých kluků, kteří se učili od starších. A podívejme se, kde je Plzeň dneska. Chce to svůj čas, všechno nejde hned. Ale nevidím důvod, proč by to ve Zlíně nemohlo být jako v Plzni. Cesta bude trnitá a dlouhá a bude záležet hlavně na výkonech na hřišti a na úspěších, aby mělo cenu postavit tady nový stadion.

Málokdo z domácích hráčů si dovede představit, jak velké zatížení představuje hrát ligu i evropský pohár. Vy jste to několikrát zažil. Jaké to tedy je?

Když si na to člověk zvykne, už se to dá. Ale zprvu, jak jsem to zažil v Plzni, je nápor velký. Hraje se dvakrát týdně, tělo není zvyklé, potřebuje čas na regeneraci. Kluci se těší, já však malinko vím, co to obnáší. Je tam spousta cestování, nedej bože

Máte zkušenosti z Ligy mistrů i Evropské ligy. Na který zápas nejraději vzpomínáte?

Určitě na utkání v Barceloně na Nou Campu a s AC Milán. To bylo nejvíc. Ale když jsme v Praze v Edenu stvrdili postup do Ligy mistrů, to byla velká euforie. Přál bych si zažít podobnou atmosféru v Olomouci, kdyby se povedlo nějaké vítězství, nebo nedej bože postup. Ale musíme být skromní. Nečeká nás nic jednoduchého, naopak to bude šest těžkých zápasů, které nám seberou síly do ligy. Musíme pokorně pracovat.

Je zlínský kádr dostatečně široký, abyste to zvládli?

Hráčů je tady dost, jde o to, jak to zvládneme na hřišti. Může přijít zranění, což bych ale nechtěl přivolávat.

Svými výkony v Plzni jste si vybojoval zahraniční angažmá. Berete evropský pohár ve Zlíně jako možnost to zopakovat?

Na to se těžko odpovídá. Přišel jsem Zlínu pomoct. Vše se odvíjí od toho, co se děje na hřišti. Když to nebude šlapat tam, nemůžu pomýšlet na to, abych šel někam jinam. Na tohle se moc nesoustředím. Jsem rád, že jsem mohl přestoupit, že to není zase hostování. Mám klid na přípravu. Budu se snažit podávat maximum, co ve mně je.

Bude klub vzhledem k velkým nákupům pod tlakem, nebo stále cítíte rodinnou pohodu, kterou byl Zlín vždycky známý?

Nemůžu říct, že by tu byl obrovský tlak. Největší jsem zažil v Hamburku, kdy se nám nedařilo a hráli jsme o sestup. To se nedá srovnat. Tady je to nové a spíš pozitivní. Můžeme víc překvapit než ztratit. I když jsme v této situaci, samozřejmě k tomu nehodláme přistupovat tak, že je nám to jedno.

Jak odhadujete zlínské ligové ambice? Můžete být hned za silnou trojkou Slavia, Plzeň, Sparta?

O tom nechci spekulovat. Spíš bych se držel při zemi. Nechci dávat velkohubá prohlášení, protože vím, že Evropská liga nám vezme hodně sil. Nejeden mančaft na poháry doplatil. Pak mu to v lize uteklo a na jaře se to těžko dohání. Šest zápasů je hezkých, ale na ligu musíme být koncentrovaní, abychom se nedostali do nižších pater.

Začínáte v neděli v Liberci. Jak těžký start to bude?

Čekám opatrný zápas, nikdo to nechce rozbalit v prvním kole. Mně osobně se v Liberci hraje podivně, jejich styl a tamní atmosféra jsou takové zvláštní. Vyhlašují, že oslabují a že to není ono, ale na tohle se nehraje. Vydají ze sebe to nejlepší, bude to strašně těžký zápas. Čekám vyrovnanou bitvu, doufám, že se šťastnějším koncem pro nás.