Jiráček bere Zlín jako impulz. Je tady euforie, říká

„Nevidím nic špatného na tom, že hraju ve Zlíně. Naopak jsem rád, že jsem sem přestoupil, že sem patřím a nejsem půjčený někam na hostování, abych za rok musel řešit, co se mnou zase bude,“ říká jedenatřicetiletý Jiráček o svém přesunu na Moravu.

Ve Spartě jste měl smlouvu ještě na dva roky. Bylo těžké ji rozvázat?

Hodně mě přesvědčilo, že jsme se od začátku bavili o přestupu a ne o hostování. Všechny tři strany musely udělat ústupek. Ve Zlíně jsem mluvil s majitelem klubu panem Červenkou, manažerem Zdeňkem Grygerou, s trenérem Páníkem snad hodinu a půl. Udělalo to na mě dojem. Odnesl jsem si jenom pozitivní věci. Fotbal tady dělají srdcem, čišela z nich chuť něco tady vybudovat. Samozřejmě, že to chce čas.

Může být angažmá ve Zlíně pro vás impulzem poté, co jste toho na jaře v Jablonci moc neodehrál?

Určitě. Je tady euforie. Kabina plná pozitivních kluků, kteří jsou v pohodě. Jsem přesvědčený, že to bude klapat.

Máte bohaté zkušenosti s evropskými poháry. Co byste spoluhráčům poradil?

Nechci tady nikomu radit a říkat nějaká moudra. Jenom vím, že to bude náročné. Budeme hrát tři soutěže. Kluci si to musí vyzkoušet sami, aby věděli, o čem to je.

Co od vás bude požadovat trenér?

Bavili jsme se o tom, ale nechal bych to mezi námi.

Nabízí se, že byste se mohl zhostit role jednoho z vůdců týmu.

Podle věku určitě. Když jsem se podíval na soupisku, o moc víc starších hráčů než já tady není. Reprezentační kariéra je už u konce, ale zdraví drží, musím to zaklepat. Chci hrát co nejdéle, i když vím, že se kariéra také krátí. Fotbal mám rád, hraju ho, abych byl na hřišti.

Zlín mocně posiluje. Bude mít vysoké ambice také v lize?

Těžké takhle mluvit před sezonou. Ono to vypadá, když přijdou posily, ale kolikrát je to kontraproduktivní. Nechal bych to na ligu. Uvidíme, jak odstartujeme. Zápasů bude mraky. Asi nebudeme vědět, kam dříve skočit. Nesmíme se nechat Evropskou ligou unášet a zapomenout na domácí ligu, protože se ztráta těžko dohání. Musíme síly rozdělit, abychom hráli na důstojné pozici. Je dobře, že se tady tvoří velká konkurence. Ještě nikomu neuškodila.

Stěhujete celou rodinu do Zlína?

Bydleli jsme v Praze. Ale je to dálka, takže do Zlína beru syna, ženu. Najdeme si tady pěkné bydlení a minimálně na dva roky se tady usadíme. Shodou okolností jezdím nedalo od Zlína do vinného sklípku. Mám to tady rád, aspoň to nebudu mít daleko.