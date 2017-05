Fousek: Nemohl jsem před delegáty. Berbr: Nemusíme ho zvát kamkoliv

Zástupci českého výkonnostního fotbalu se sešli ve čtvrtek v Praze, aby projednali různé záležitosti před blížící se valnou hromadou včetně volby předsedy.

Z kandidátů však dostal prostor jen Martin Malík. Jeho konkurent Petr Fousek před delegáty nemohl, ač o to místopředsedu asociace Romana Berbra zvoleného za Čechy žádal.

„Zatímco na moravské setkání jsem dopředu dostal od moravského místopředsedy Zdeňka Zlámala písemnou pozvánku, a do programu jednání bylo také zařazeno krátké představení kandidátů na předsedu FAČR, pozvánku na jednání české komory jsem neobdržel. Oslovil jsem proto českého místopředsedu pana Berbra s tím, že mám zájem na českém shromáždění vystoupit, ale pan Berbr mi sdělil, že mi to neumožní,“ popsal Fousek na svém facebookovém účtu.

„Pan Fousek není naším kandidátem a neexistuje žádná norma, která by nás nutila pana Fouska zvát kamkoliv.“ Roman Berbr, místopředseda FAČR

Berbr zaslal reakci pro iDNES.cz v textové zprávě: „Pan Fousek byl zaměstnancem FAČR - poradcem pana Pelty za peníze FAČR. Měl auto FAČR a kartu CCS. Jeho poradenství končí obviněním a vazbou předsedy. Byl mnou požádán, aby vystoupil na podporu fotbalu, to odmítl a za dva dny přijal kandidaturu na post předsedy. Osobně to považuji za neetické. Pan Fousek není naším kandidátem a neexistuje žádná norma, která by nás nutila pana Fouska zvát kamkoliv. Pan Fousek ať vystoupí na valné hromadě a přesvědčí volitele, že on je ten správný. Mě přesvědčovat nemusí vůbec o ničem, já názor na něj nezměním.“

Jak ve stalinském Rusku, napsal Tvrdík

Na postup české komory si stěžoval i Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie, která Fouska podporuje. V průběhu čtvrtečního večera napsal na toto téma několik tweetů. Mimochodem, jednání se zúčastnili jen delegáti z výkonnostního fotbalu, nikoliv profesionálního.

„Ještě se nevolilo a už posloucháme výhrůžky, jak se bude v sobotu pískat a jaká bude pokuta za Strahov. Jsme investor fotbalu - ostuda!“

„Tohle má úroveň demokracie ve stalinském Rusku. Nebudeme součástí podobného divadla.“ Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie

„Tohle má úroveň demokracie ve stalinském Rusku. Jako Slavia nikdy nebudeme součástí podobného divadla.“

„Pan Berbr na setkání řekl, že všichni budou jednotní jako korejští vojáci v šiku. Pak přišel pan Liba a všichni tleskali Berbrovi. Nikdy!“

„Za Slavii dávám čestné slovo, že budeme usilovat o fair play. Fotbal je náš život. Je to milovaný sport. Je mi to hrozně líto. Věřím, že překonáme všechny překážky. Nic na světě však nezmění naše vnímání principů českého fotbalu.“

„Petra Fouska jsem viděl chvilku jednou v životě. Není to slávista. Ale není to gauner. Vyzývám delegáty - volba je tajná, volte pro fotbal.“

Zvlášť volí česká a moravská komora

Volební valná hromada se uskuteční už příští pátek 2. června v Praze. Původně mělo jít o formalitu - jediným kandidátem byl současný předseda Miroslav Pelta. Po jeho obvinění kvůli problémům s dotacemi z ministerstva školství však nastalo rychlé jednání o nových jménech.

Přihlášku nakonec podali tři kandidáti - Petr Fousek, Martin Malík a Libor Duba.

Valná hromada zvolí toho, kdo získá většinu hlasů jak v české, tak v moravské komoře. Původně se zdálo, že profesionální fotbal bude jednotný (byť sám na prosazení žádného kandidáta nemá sílu), ale kluby nakonec svou podporu rozdělily.

Pokud první kolo volby nerozhodne, postoupí do druhého kola vítěz v české komoře a vítěz v moravské komoře. Pak se volba opakuje. V případném třetím kole rozhoduje prostý součet hlasů získaných v obou komorách, avšak ke zvolení předsedy je zároveň zapotřebí alespoň 35 procent hlasů v každé komoře.